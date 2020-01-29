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"Из желчного удалил камень, как куриное яйцо"

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- Резко заболело под лопаткой, в боку, - вспоминает 59-летний Дмитрий Борисенко из Черкасс. - Думал, протянуло где-то, натер мазью. Ложусь спать, а боль не утихает. Вдыхаю и становится хуже. Выпил но-шпу. Боль утихла, однако впоследствии возобновилась.

Врач заподозрил у Дмитрия Борисенко печеночную колику. Направил на обследование.

- Печеночная колика - симптом заболевания желчевыводящих путей и печени, - говорит 70-летний Николай Карась, хирург Черкасской городской больницы скорой помощи. - Возникает после употребления жирной пищи, стресса, чрезмерной физической нагрузки. Резкие боли появляются в правом подреберье, распространяются на правую лопатку, плечо и живот. Встречаются и в области сердца, провоцируют стенокардию.

Чаще всего приступы боли беспокоят ночью. Длятся от нескольких минут до нескольких часов. Иногда сопровождаются рвотой, вздутием живота, повышением температуры или признаками желтухи. При ней моча становится темной, кал - бесцветным.

- Основная функция печени - очищать организм от токсинов, - объясняет Николай Карась. - Она разрушает их и выводит из организма. Также играет важную роль в пищеварении. Вырабатывает желчь, расщепляет жиры, алкоголь, пестициды и тяжелые металлы, превращая их в безвредные отходы.

Желчь из печени попадает по желчевыводящим путям в двенадцатиперстную кишку. В течение суток вытекает 1,5 л.

Дополнительно накапливается в желчном пузыре. В него из печени попадает до 100 г концентрированной желчи. Там хранится, пока не понадобится в тонкой кишке.

- Печеночная колика возникает, когда есть нарушения желчевыводящей функции печени, - говорит Николай Карась. - Желчь загущается, течет медленно. Иногда проток перекрывает камешек. В моей практике был случай, когда из желчного пузыря пациентки удалил камень, как куриное яйцо. Абсолютно прозрачный.

Камни в желчных протоках обнаруживают с помощью обследования.

- Оборудование видит камешек размером с полмиллиметра, - говорит Николай Карась. - Следствием перекрытия протока желчи может стать панкреатит - воспаление поджелудочной железы. А дальше - некроз этого органа. При печеночной колике нельзя медлить. Если боль за 2 часа не проходит, надо обратиться к врачу.

При печеночной колике нельзя двигаться и массировать больное место.

- Лучше всего - лечь и приложить что-то холодное к больному месту. Не следует есть и пить, потому что это провоцирует выделение желчи и усиливает колику. Можно принять спазмолитик - но-шпу или папаверин, - добавляет Карась. - Питание человека, страдающего желчнокаменной болезнью, должно быть сбалансированное и диетическое. Из рациона надо исключить жареное, свинину, баранину, утиное мясо, маринады, копчености и острые специи. Для разжижения желчи в течение дня надо выпивать минимум 1,5-2 литра воды.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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03
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