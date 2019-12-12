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"Худые люди ломают предплечья, шейку бедра. А полные - кости в бедрах и плечах"

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- У меня обнаружили остеопороз, - рассказывает жительница Черкасс 51-летняя Галина Братко. - Причиной стали гормональные изменения в организме. Врачи посоветовали кушать рыбные консервы, молочные продукты и обогащенные кальцием продукты. Зимой принимать витамин D. Летом бывать на солнце, но не злоупотреблять.

Остеопороз - это заболевание костной ткани. Снижается ее прочность, нарушается строение. Часто это приводит к переломам.

- Костную массу мы накапливаем до 20 лет, - говорит Ирина Бондарец, заведующая отделением эндокринологии Черкасской областной больницы. - А после 35 начинаем понемногу ее терять. Остеопороз чаще развивается у женщин. Может начаться в 50 лет. У мужчин - после 70.

Причиной остеопороза являются быстрые гормональные изменения во время менопаузы. Из организма выводится кальций. Чем больше его недостаток, тем выше риск получить травму даже при небольшой нагрузке.

- Худые люди ломают предплечья, шейку бедра. А с избыточным весом - трубчатые кости в бедрах и плечах. Остеопороз наследственный. Болезнь угрожает беременным - у них витамин D идет на формирование скелета плода.

На развитие остеопороза влияют заболевания кишечного тракта, почек, сахарный диабет. Часто причиной становятся патологии щитовидной железы, надпочечников, вредные привычки.

- Кальций вымывают мочегонные препараты и лекарства для снижения давления, - говорит Бондарец. - Симптомами болезни являются хроническая боль в костях, суставах и спине. Нарушается осанка.

На начальных стадиях болезнь распознать трудно.

- Когда кости уже начали разрушаться, но эти изменения еще незначительны, симптомов может не быть. Надо сделать магнитно-резонансную томографию и денситометрию, которая определяет плотность костей. На поздних стадиях это видно и на рентгене.

Лечение начинают с нормализации гормонального состояния. Применяют гормонотерапию, диету с кальцием, фосфором и витамином D. Препараты и дозы рекомендует врач, в зависимости от возраста и веса пациента.

- Следует употреблять продукты, содержащие кальций, овощи и фрукты, - добавляет Ирина Бондарец. - Много этого элемента содержится в фисташках, кураге, кунжуте. Полезно делать упражнения на укрепление мышц - плавать, кататься на велосипеде, роликах или лыжах. Ежедневно делать 10 тысяч шагов.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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