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понедельник, 20 января 2020 06:10

Целебные травы уничтожают клеща демодекса

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- Просыпаюсь как-то утром и не могу открыть глаз, - рассказывает 55-летний Никита Харченко из Ужгорода. - слиплись. Чешутся, будто кто-то песка насыпал. Мучился три дня, а потом еще и нос стал красно-синим, как слива. Жена потащила по врачам. Обнаружили клеща демодекса. Бывает, почти у всех, но проявляется только при благоприятных условиях.

Жена стала искать способы вывести клеща. Соседка подсказала, что избавиться от демодекоза ей помогли травяные средства Татьяны Павловны Радионовой. Мы сразу заказали этот целебный комплекс. Уже на третий день стало намного лучше. А через месяц о болезни совсем забыл.

При первых признаках демодекоза следует сразу обращаться за помощью.

- Клещ демодекс может годами себя не проявлять. Крепкий иммунитет не дает ему развиваться, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Но сбои в работе организма или другие болезни могут спровоцировать развитие демодекоза. Болезнь заразна во время обострения, поэтому есть угроза для всех членов семьи.

От демодекоза Татьяна Павловна Радионова делает протирки и мазь на травах, сбор из целебных растений и корней для приема внутрь. Комплекс не имеет побочных действий, не вызывает привыкания.

- Мои натуральные средства изготовлены по старинной семейной рецептуре, - продолжает. - Положительная динамика заметна уже на третий-четвертый день применения. Средства обладают противовоспалительным, антипаразитарным и противомикробным действием. Они не дают подпитываться клещу изнутри, полностью его уничтожают. Целебные травы сужают поры, уменьшают жирность кожи и со временем восстанавливают ее. И что самое важное - травяной комплекс защищает от повторного заражения.

Травяные средства Татьяна Павловна отправляет по почте по всей Украине.


Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистым воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой

www.travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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