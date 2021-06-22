Сила молитвы Маргариты творит чудеса

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 216
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 981
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 234
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 558
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1494
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 684
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 549
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 648
Фото
Все фото
2
2
Шум в ушах свидетельствует о нарушении слуха
Шум в ушах свидетельствует о нарушении слуха
Коронавирус стал больше поражать детей
Коронавирус стал больше поражать детей
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 630
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 684
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1386
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 297
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 05:35

Сила молитвы Маргариты творит чудеса

  Комментировать
 

Дар творить чудеса у Маргариты Михайловны с рождения. А целебная сила - от древнего рода предков. Ее призвание - помогать людям, менять судьбу к лучшему. У нее сильная энергетика и целебные руки.

С юных лет Маргарита Михайловна исцеляет словом Божьим. Использует воск, огонь, святую воду и молитвы. Рассказывают, что благодаря ей отступают проблемы и неудачи, а в жизни наступает белая полоса.

- Муж начал заглядывать в рюмку и на других женщин. Из-за постоянных пьянок его уволили с работы, семья была на грани развода, - говорит Лидия Бойко, 38 лет, из Сум. - По совету друзей обратилась к Маргарите Михайловне. Она приложила все силы и знания, чтобы спасти нашу семью. Неприятности закончились. Мы снова счастливы.

- Искренне рада, что могу помочь людям избавиться от проблем, - говорит Маргарита Михайловна.

Спасительница избавит от негативного влияния, пристрастия к рюмке, плохого самочувствия. Подскажет, как увеличить доходы и наладить бизнес. Посоветует, как встретить любовь, сохранить семью, стать родителями. Очиcтит жилье, установит защиту, изготовит обереги.

На личные встречи Маргарита Михайловна приглашает в свой дом, договориться можно по тел. 0 (68) 206 41 63

Автор: Марьяна КОВАЛЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сила молитвы Маргариты творит чудеса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 8622
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
13
 Просмотров: 8372
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6318
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6102
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 4986
Здоровье
"Моя мазь помогает на всех стадиях псориаза"
"Моя мазь помогает на всех стадиях псориаза"
Ортоплазма останавливает развитие артроза
Ортоплазма останавливает развитие артроза
Комары заражают людей червями
Комары заражают людей червями Просмотров: 774
Черные ягоды снижают давление
Черные ягоды снижают давление Просмотров: 180
Вера и молитва изменяют судьбу и исцеляют сердце
Вера и молитва изменяют судьбу и исцеляют сердце Просмотров: 36
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 735
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть