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четверг, 06 мая 2021 07:10

"Похудела на шесть килограммов за полтора месяца"

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Джамала раз в неделю ест только зеленые овощи

- Основной акцент в моем рационе - сбалансированное питание, в котором много зелени. Редко бегаю, максимум делаю планку, пресс, массаж, - рассказывает певица 37-летняя Джамала (настоящие имя и фамилия Сусана Джамаладинова. - ГПУ), - за полтора месяца похудела на 6 килограммов.

Рацион составили с учетом грудного вскармливания. Ест пять раз в день с интервалом 2,5-3 ч. Утром по назначению врача принимает витамин Д, делает метаболическую зарядку для ускорения обмена веществ. Выпивает 300-500 мл теплой воды с лимоном или без. Завтракает кашами с овощами или фруктами. Порция - не более 300 г. Не употребляет выпечку, сладости, копченые продукты, колбасы, газированные сладкие напитки и алкоголь, молоко и кисломолочные продукты с лактозой.

- Были разные испытания, когда трудно удержаться, чтобы не выпить чаю со сладостями - продолжает. - Справиться со срывами помогали кусочек черного шоколада с 85 процентами какао, орехи, чай из мяты, мелиссы или ромашки.

Обед состоит из овощного супа, свежего салата, птицы или красного мяса. Порции в 500 г. После 15:00 запрещены мед, ягоды, каши, изделия из муки, крахмалистый картофель, овощи: морковь, тыква. Ужинает белой рыбой или яйцами или белыми сырами - моцареллой, фетой, брынзой. Добавляет любые овощи, кроме крахмалистых. Порции до 300 г. Раз в неделю устраивает "зеленый" день - ест только зеленые плоды: огурцы, авокадо, кабачки и тому подобное. Благодаря этому рациону планирует похудеть еще на 4 кг и весить 59.

- Рацион Джамалы подойдет людям примерно с таким же весом. Если килограммов больше, есть вероятность слишком похудеть. - Из-за этого может обвисать кожа. Если вес меньше - будет стоять на месте или будет снижаться медленно, - рассказывает столичный диетолог Андрей Маковецкий, 28 лет.

- Выпивать утром воду с лимонным соком полезно, потому что он подготавливает желудочную систему к перевариванию пищи. Хорошо влияет на желудок и кишечник. Противопоказаний к его приему нет. Норма - треть лимона на пол-литра воды. Также любая физическая нагрузка дольше 7 минут влияет на процесс обмена веществ. Чем больше заниматься спортом, тем быстрее будет сжигаться жир.

Людям с язвой желудка или заболеваниями почек перед добавлением в рацион "зеленого" дня советует проконсультироваться с врачом.

- Крахмалистые овощи, хлеб и орехи не стоит есть после обеда, потому что они быстро идут в жир. Чем ближе к вечеру, тем больше вероятность, что эти продукты скажутся на фигуре. Если их употреблять утром, когда обмен веществ высокий, потратятся на энергию.

Для быстрого похудения Джамала раз в неделю отказывается от ужина.

- Если человек не ест более 12 часов, вырабатывается стрессовый гормон, который способствует накоплению жировой ткани и приводит к депрессивным мыслям. Надо постоянно не ужинать, или наоборот. А вот делать такое время от времени не желательно, - говорит Маковецкий.

Советует ужинать за 3 часа до сна. Употреблять некалорийные продукты: рыбу, яйца, нежирное мясо, овощи и зелень.

- При похудении за месяц желательно терять 8 процентов массы тела. За неделю идеально - не более килограмма. Если минус 2-5, вес точно вернется обратно. Также могут появиться растяжки, проблемы с гормонами, - добавляет Андрей Маковецкий.

Во время грудного вскармливания рекомендует не есть жареное на масле. Исключить из рациона соленые орехи, соусы и консервы, потому что повредят ребенку.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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Дата
06
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