"На эти появилась "шторка". А потом начало темнеть"

Отслоение сетчатки лечат лазером

- Полгода тому назад правый глаз залился кровью. Сначала появилась темная "шторка". А потом начало темнеть. Поехал в областную больницу, - рассказывает 54-летний Валерий Запорожец из Черкасс.

- Осмотрели и сказали, что отслаивается сетчатка, - продолжает. - От этого произошло кровоизлияние. Сетчатку "пристреляли" лазером. Через три дня отслоение пошло дальше. Процедуру повторили. И в третий раз такое произошло. Врач сказала, что впервые видит начало отслоения. Потому что обычно люди обращаются, когда она полностью отошла.

На две недели Валерию Запорожцу прописали постельный режим.

- Должен был спать только на правом боку. Можно было смотреть телевизор, принимать негорячий душ. Когда сняли строгий режим, разрешили ходить, но не поднимать тяжести. После раз в месяц должен обследоваться у врача. Пока нельзя поднимать более 15 килограммов. Но разрешили ездить за рулем. Теперь пойду через полгода на обследование. Это будет конечный контроль.

- При отслоении сетчатки необходимо хирургическое или лазерное лечение, - говорит 55-летняя Наталья Пустовит, заведующая офтальмологическим отделением Черкасской областной больницы. - Его симптомы - "молнии" перед глазами. После них внезапно ухудшается зрение, появляются "шторы". Тогда надо проконсультироваться у офтальмолога.

Обращаться к врачу следует в первые часы после внезапной потери зрения.

- Кровоизлияния в стекловидное тело могут случиться на фоне гипертонии, сахарного диабета, травмы глаза или сопровождают отслоение сетчатки. Обычно они поддаются лечению, в некоторых случаях - оперируются. Острое нарушение кровоообращения в сосудах сетчатки или зрительного нерва возникает вследствие осложнения при травмах или воспалении. Часто вернуть утраченное зрение невозможно. Лечение проводится для восстановления кровообращения в пораженной артерии. А также для предупреждения других сосудистых заболеваний, - говорит Наталья Михайловна.

- Нарушение кровообращения из-за спазма сосудов хорошо поддается лечению. Такие пациенты чаще проходят курс в стационаре. В случае тромбоза сетчатки необходимо лазерное лечение, введение препаратов в стекловидное тело. Если пациент придерживается схемы терапии, то прогноз для зрения благоприятный.

Если потеря зрения сопровождается сильной болью в глазу и половине головы, может спровоцировать острый приступ глаукомы.

- Спровоцировать может стресс, длительная работа с наклоном тела и головы, особенно в темном помещении. Предвестником острого приступа глаукомы может быть помутнение зрения и появление радужных кругов вокруг источников света. Может начаться и неожиданно. Сопровождается резким повышением артериального давления. Лечится только в условиях стационара, так как возможна потеря зрения. Часто такие пациенты оказываются в терапевтических отделениях. На самом деле им нужна немедленная консультация офтальмолога и помощь в профильном отделении.