Болезни суставов и позвоночника лечат ортоплазмой

- Переохлаждение, чрезмерные нагрузки, стрессы негативно влияют на опорно-двигательный аппарат. От этого появляются боли в спине, нарушается работа рук и ног, - говорит Сергей Петрик, ортопед-травматолог, руководитель лечебно-диагностического центра "Ортомед Просперитас" в Полтаве.

- Возникает дискомфорт и хруст при сгибании коленей. Развиваются заболевания суставов - остеохондроз, артроз, артрит. Не стоит терпеть боль, от всех этих недугов помогает ортоплазма.

Процедура длится полчаса. Из вены больного берут необходимое количество крови. В центрифуге из нее выделяют плазму, обогащенную тромбоцитами. Ее колют в больной сустав. Тромбоциты способствуют формированию кровеносных сосудов в поврежденном участке, улучшают выработку суставной жидкости, снимают воспаление. Восстанавливается не только пораженный участок - оздоравливается весь сустав, возвращается способность двигаться. Организм излечивается с минимальным медицинским вмешательством, без посторонних химических веществ.

Ортоплазму проводят в несколько этапов, с интервалом 3-10 дней. Количество введенной плазмы и места инъекций врач определяет индивидуально. При тяжелых формах заболевания через 8-10 месяцев курс повторяют.

- По сравнению с другими методами лечения, ортоплазма почти не имеет противопоказаний. Собственная плазма полностью совместима с организмом больного. Поэтому не провоцирует осложнений, привыкания или аллергии. Процедуру можно сочетать с другими видами лечения. Разрешена с 16 лет. Ортоплазму также применяют при подагре, периартритах, межпозвоночных грыжах, при замедленном сращении переломов костей, растяжениях связок и мышц.

В медцентре "Ортомед Просперитас" предоставляют широкий спектр услуг в сфере ортопедии, травматологии и неврологии. Здесь можно пройти ультразвуковую диагностику различных органов, тканей и систем. Принимают врачи высшей категории с многолетним опытом работы. Здесь занимаются не только лечением, но и профилактикой и реабилитацией пациентов. К каждому - индивидуальный подход. При необходимости врач может приехать к больному, проконсультировать и оказать помощь на месте.

Клиника "Ортомед Просперитас" в Полтаве расположена на ул. Олеся Гончара (бывшая Энгельса), 19а.

Тел: 0 (532) 58 03 08, 0 (66) 513 95 86, 0 (67) 186 55 70.

С услугами медучреждения можно ознакомиться: ortomed-prosperitas.com.ua