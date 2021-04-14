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четверг, 15 апреля 2021 07:16

Березовый сок помогает противостоять инфекциям

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- Березовый сок содержит органические кислоты и микроэлементы, которые восстановят силы организма после зимнего авитаминоза, - говорит 39-летний Андрей Горбась, натуропат из Николаева.

Напиток помогает улучшить обмен веществ, работу печени и желудка. Способствует активной выработке ферментов для нормального пищеварения и борьбы с запорами. Тонизирует нервную систему и усиливает иммунитет. Это средство для облегчения состояния при ревматизме, радикулите, артрите и бронхите. Также напиток пополняет запас минеральных солей, которые человек теряет при потоотделении.

- Резкое изменение погоды вызывает перепады давления. Регулярный прием березового сока перед едой нормализует состояние, - добавляет Горбась. - Напиток полезен и детям, и взрослым.

Сок лучше пить свежим или размороженным. Консервированный теряет витамины, потому что подвергается термической обработке. Употреблять его нужно по стакану три раза в день за полчаса до еды. Так напиток повышает тонус и помогает противостоять инфекциям. Запрещен березовый сок людям с язвой желудка и мочекаменной болезнью.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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