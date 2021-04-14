Белая глина очищает кожу от угрей

— С подросткового возраста угри и сыпь не давали покоя. Перепробовала множество кремов, витамины пила — эффекта ноль, — говорит 23-летняя Оксана Свистур из Харькова. - Подруга посоветовала маску из белой глины. Результат заметила за неделю.

Смешивала 1 ст. л. белой глины с четырьмя каплями эфирного масла лимона и 2 ст. л. теплой воды. По консистенции должно быть как густая сметана. Разводила в керамической или стеклянной посуде. Металлическая не подходит, потому что минеральные вещества могут вступить с материалом в реакцию и потерять полезные свойства.

- В течение месяца раз в неделю наносила маску на очищенную, распаренную кожу. Держала 10 минут и смывала теплой водой. Затем для увлажнения смазывала лицо домашней сметаной. За месяц большинство прыщей исчезли, кожа стала здоровее, — говорит Оксана.

Хороший эффект при акне также дает голубая глина. Она отбеливает, обладает противовоспалительным и обеззараживающим действием. Для маски следует смешать ее 1 ст. л и по 1 ч. л. настойки календулы, лимонного сока и воды. Дважды в месяц наносить на лицо и держать 5 мин.

Маска из белой глины и петрушки помогает при пигментных пятнах. Они блекнут, становятся менее заметными. Следует соединить 2 ст. л. косметической глины и 3 ст. л. кефира комнатной температуры, щепотку измельченной зелени и три капли лимонного сока. Нанести на очищенную кожу на 15 мин. и смыть.