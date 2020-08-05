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Защищенный деревянный забор служит 20 лет

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— Думал сэкономить, а получилось, как всегда, — говорит 60-летний Александр Савченко из райцентра Погребище Винницкой области. - Сделал забор из сосновых досок, все крепко скрепил, зафрезировал, ошлифовал. В первую неделю все соседи завидовали. Через три года забор почернел, еще через год весь потрух, наклонился.

Мужчина вкопал сосновые бруски сечением 10×10 см в землю, нижнюю часть предварительно покрыл смесью отработанного моторного масла и воска. К ним прикрепил перекладины из соснового бруса сечением 6×4 см. На них набил сосновые доски. Снаружи все покрыл лаком.

- В следующем году лак облущился, пришлось покрывать заново, вид уже не тот, - продолжает Савченко. — А когда прогнили столбы, махнул рукой. Делаю новый, пока еще есть здоровье. На столбы бетонирую металлические трубы, перекладины делаю из профильной трубы. Прицеплю профнастил, как все.

Деревянный забор будет служить долго и не утратит привлекательности, если его сделать по технологии, говорит строитель 45-летний Василий Стефанюк из города Свалява на Закарпатье.

- Есть четыре основных момента, - говорит Стефанюк. — Это столбы, перекладины, сами рейки и самое важное — защита от солнца и воды.

Деревянные столбы в земле не служат долго. Как не защищай — гниют в месте соприкосновения с почвой.

— Мягкие породы дерева не годятся вообще, — рассказывает Василий Стефанюк. — Если уж и брать, то только из дуба, бука или ясеня. Их нужно два-три раза пропитать олифой, заливать в бетон, в который тоже добавлять гидрофобные присадки, чтобы не натягивал влагу. И даже такие столбы не будут служить более 10 лет. Советую не экономить, а поставить из бетона или забетонировать металлические трубы. Раз и навсегда.

Между столбами крепят перекладины.

— У нас на Закарпатье дерева вдоволь, но мы все равно берем на перекладины профильные металлические трубы, — добавляет Стефанюк. — Они — вечные. Любая древесина прогнется под тяжестью реек.

На перекладины крепит рейки. Лучшие — шириной 10-12 см и толщиной 2 см.

— Дуб или ясень прослужат дольше, но они дорогие и тяжелые. Все берут сосну. Она служит не меньше, только если ее правильно обработать пропиткой. Будьте готовы, что это стоит половину стоимости реек, но без нее нельзя. Как профнастил или металлочерепица — толщина металла всего 0,4 миллиметра, а благодаря оцинковке и краске служат полвека.

Рейки советует зашлифовать, по возможности - простругать на станке с обеих сторон. Так меньше будут натягивать пропитки.

— Раньше был один производитель, сейчас их много. Все практически одинаковые. Перед пропиткой советую покрыть обычной акриловой антигрибковой грунтовкой для стен. Стоит 100 гривен за ведро, а экономит тысячи. Как просохнет, покрыть рейки пропиткой на водной основе. Бывают бесцветные и цветные. Она не покрывает сплошным слоем, как краска, а пропитывает верхние слои древесины, не зарисовывая структуру. Древесина дышит, а воду не натягивает.

Водоотталкивающие составы для древесины теряют защитные свойства через два-три года.

— Даже самые дорогие пропитки имеют срок эксплуатации, — говорит Василий Стефанюк. - Не надейтесь, что покрашенный один раз забор не почернеет через три-четыре года. Лучше каждые два года освежать древесину пропиткой, можно самой дешевой. Она не наслаивается, как старые алкидные или эмалевые краски. Забор будет выглядеть как новый лет 20.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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