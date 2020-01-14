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понедельник, 20 января 2020 00:00

В пластиковые плинтусы прячут кабели

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— Конец ремонта — это когда плинтусы прибиты, — говорит 55-летний Михаил Белоус из райцентра Полонное Хмельницкой области. — Без них ремонт кажется незавершенным и неполноценным.

В строительных магазинах продаются плинтусы из различных материалов. Чем выше и плотнее — тем дороже.

Погонный метр пластикового плинтуса стоит от 40 грн. Благодаря гибкости лучше прилегают к неровным стенам. Их можно снимать и использовать после следующих ремонтов. В некоторые модели внутрь прячут кабели.

Стоимость изготовленного из МДФ и оклеенного пленкой плинтуса от 100 грн за 1 м. Такие плотнее, чем пластиковые, не скроют неровности стен.

Самые дорогие плинтусы — из массива твердых пород дерева. Стоят от 200 грн за погонный метр.

— Я брал из МДФ. Выглядят красиво. Но есть сложности монтажа. В стенах надо насверлить отверстий, повставлять пластиковых дюбелей. В них саморезами крепить плинтусы. Головки саморезов зашпаклевать, углы плинтуса замазать столярным клеем. Стыковать под углом 45 градусов.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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