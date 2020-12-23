В багажник авто кладут мешки с песком

- С первыми морозами бросаю в багажник машины пакет "украинская зима" - говорит автолюбитель 41-летний Святослав Горейко из Харькова. - Это набор вещей, необходимых в холодное время года.

Перечисляет, что рекомендует возить с собой в течение зимы.

- Длинный буксировочный трос, желательно два или три, - продолжает. - Потому что чтобы вытащить машину из сугроба или кювета, к ней надо еще подъехать. Кладу кабели-прикуриватели, которыми запускают двигатели с посаженными аккумуляторами. У меня он новый, но не раз в пути выручал других. Еще вожу пластиковую лопату для снега. Самую большую, которая влезает. Маленькие пластиковые годятся только для того, чтобы помет из-под кота вынести. Также обязательно кладу щетку, скребок от снега и теплые варежки.

Святослав ездит на БМВ. У нее тяговая задняя ось.

- Зимой вожу два 10-килограммовых мешка с песком, - говорит Святослав Горейко. - Они увеличивают давление на заднюю ось, чем повышают проходимость машины. Могут выручить на гололеде. Еще беру несколько дощечек, которые подкладывают под колеса, если забуксует.

Советует не забывать о традиционном наборе водителя.

- Это никакая там не аптечка-огнетушитель-аварийный знак, - добавляет Горейко. - Набор настоящего автолюбителя - бутылка водки или спирта, минеральная вода, пару шоколадок, налобный фонарь и несколько купюр по 50 и 100 гривен. Это то, что реально выручает всегда.