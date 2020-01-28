"Санекс Septix" восстанавливает дренаж выгребной ямы

Переработать органические отходы в выгребной яме и септике, а также прочистить канализационные трубы и уничтожить неприятный запах поможет биопрепарат "Санекс Septix". Он восстанавливает дренаж выгребной ямы, перерабатывает органические отходы и позволяет яме "дышать". Очищенная жидкость пропитывается в почву.

Биопродукты "Санекс Septix" канадского производства эффективны для поддержания в рабочем состоянии уличных туалетов и выгребных ям в любое время года.

Препарат "Био Дрен" из серии "Санекс Septix" действует по всей длине сточной трубы от сливного колена до выгребной ямы в частном доме или в основной стойке в многоэтажке. При регулярном профилактическом применении жировые пробки в трубах возникать не будут, а на внутренней поверхности не будет органических наростов. Средства хватит на три месяца использования.

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