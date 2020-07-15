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Летний душ работает до октября

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— Простой, легкий, дешевый, желательно разборный или переносной, — строитель 50-летний Александр Канюка из города Монастырище Черкасской области рассказывает, как построить во дворе летний душ.

— За жизнь сделал их десятки, — говорит. Себе несколько, куму, родителям, соседям, рабочим на стройки. Делал из досок, старого волнистого шифера, пластиковой вагонки, полиэтиленовой пленки. Даже из дорогого белого кирпича строил. Стоит уже лет 20, никто в нем не купается.

Сначала советует выбрать на участке место для душа — солнечное, не заросшее деревьями. Не в углу огорода. Желательно, чтобы к душу вела дорожка с твердым покрытием или хотя бы поросшая газоном или спорышом.

— Под душем надо выкопать небольшую яму для сбора воды, — говорит мастер. — Где-то на три-пять ведер, из летнего душа за раз больше не натекает. Рыть котлованы объемом полтора кубометра, обкладывать их кирпичом, закапывать бетонные кольца — лишние хлопоты и деньги. Вдруг надумаете убрать душ, ту каменюку не вытащите из земли.

Советует выбрать бак, в котором будет нагреваться вода. Они бывают разного объема, формы, высоты, цвета. Можно использовать пластиковые бочки.

— Лучшие — пластиковые черные баки до 100 литров, — говорит Александр Петрович. — Нагреваются, вода внутри чистая, не портятся. Больше брать не надо, потому что вода будет холодная. Под форму бака делать саму кабинку, чтобы было красиво.

Кабину советует изготовить из легких материалов.

— Оптимально — сварить прямоугольный каркас из профильной трубы и обшить его деревянной вагонкой, — продолжант. — Легко, дешево, красиво, аккуратно. Нет сквозняков, внутри всегда приятный запах. Вагонку крепить вертикально. Можно обшить фальш-брусом. Доски брать только с пазами. Потому что обычные ссыхаются и образуются щели.

Металл надо покрасить, а вагонку дважды вскрыть пропиткой. Чтобы служила долго, пропитку освежать каждые два-три года. Так же сделать дверь.

Не советует использовать профнастил, пластиковую вагонку или сооружать из кирпича.

— В душе из профнастила, кирпича или шлакоблоков всегда холодно, пластиковую вагонку зимой поломает ветер, — говорит. — ОСБ-плита за три-четыре месяца раскиснет. Неплохо служит из плоского шифера, но этот материал сейчас редкость.

В летнем душе Александр Канюка купается до морозов.

— Главное, чтобы кабинка и потолок были плотные, — говорит. — В баке у меня всегда два-три ведра воды. Если холодно, долил еще ведро горячей, размешал — и красота.

Советует не забыть об окне в душе. Чтобы не делать отверстия в стенах, можно часть потолка заложить 5-6-миллиметровым стеклом. Бак установить на 30-40 см выше крыши кабины.

— Чем выше столб воды, тем сильнее напор, — объясняет Александр Канюка. — Если положите на потолок, будет течь струйка. Напоследок в душе советую сделать трапик из досок. Прикрепить на стены крючки для полотенец, полочку для мыла и шампуня.

На зиму бак освобождает от воды и прячет в сарае.

— Хорошо, если бы весь душ был разборный. Чтобы его можно было сложить и спрятать до мая. Для этого каркас надо делать на болтах.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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