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понедельник, 21 декабря 2020 06:50

Кухонную вытяжку ремонтируют тремя инструментами

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- В очередной раз убедился, что почти всю бытовую технику можно отремонтировать самому, - говорит 36-летний Сергей Коломиец из села Чайки под Киевом. - И не нужна специализированная мастерская, сотни инструментов, особые знания. Восемь из десяти поломок чинятся отверткой, плоскогубцами и индикатором напряжения.

С семьей живет в четырехкомнатной квартире. Вся бытовая техника - китайская, дешевая, куплена по акциям или со скидкой.

- Первые два-три года служит все, - рассказывает. - А потом начинает выходить из строя, срабатываются детали. Раньше возил технику в мастерской, отдавал кучу денег. И через год она снова ломалась.

Сергей Коломиец советует, как починить кухонную вытяжку.

- Чаще всего забивается жиром решетка-фильтр, двигатель не может тянуть воздух, - говорит. - Решетку надо разобрать, вымыть химией. Если не помогло - снимайте вытяжку и разбирайте. Главное не спешить, не ломать. Должна разбираться легко.

Называет самые распространенные причины поломок и как их исправить.

- Сначала просмотрите все контакты, соединения проводов, - говорит Коломиец. - От постоянной вибрации клеммы спадают, провода перетираются. Клеммы надо зажать плоскогубцами и надеть снова, порванные провода скрутить. Если не помогло - смотрите на подшипники, на которых крутится двигатель-турбина. Они срабатываются, забиваются жиром, заклинивают, двигатель не может крутиться. Их периодически надо снимать, вымывать в бензине или растворителе, смазывать графитовой смазкой. Если не помогло - купить новый.

Если вся техническая часть исправна и смазана, а вытяжка не работает - поломка в электрической части.

- Ищу разрыв индикатором, - говорит Сергей Коломиец. - Если в розетке напряжение есть, а на кабеле вытяжки нет, то разрыв в кабеле или его вилке. Их лучше заменить. Если на входе в реле включения напряжение есть, а на выходе нет - сломалось реле. Не обязательно сразу бежать за новым. Стоит разобрать его, почистить, зачистить контакты и заизолировать. Если на его выходе напряжение есть, а двигатель не заводится - сработался пусковой конденсатор. Это такая белая бочка, как большая батарейка. На радиорынке стоит несколько десятков гривен, можно брать помощнее.

Когда исправны все указанные элементы, а вытяжка не работает - сгорел двигатель-турбина.

- Это самая дорогая составляющая вытяжки, - говорит Сергей Коломиец. - Если такой можно найти за 300-400 гривен, то купите. В противном случае вытяжку проще выбросить.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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