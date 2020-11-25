Чистая вода стоит четыре тысячи гривен

- Последние лет пять все село страдает от грязной воды, - говорит 39-летний Федор Мазур из села Гореничи под Киевом. - У всех есть свои скважины, и у всех вода совершенно испортилась. Забивает трубы, чайники, краны. Стиральные машинки и бойлеры горят через год-два, ванны и умывальники желтые от железа. Никакие "Доместосы" и "Мистеры мускулы" не берут.

На улице Федора нет централизованного водоснабжения. Люди используют воду из колодцев или собственных скважин. Там она загрязнена, содержит много железа и других химических примесей. Традиционные фильтры механической очистки не делают ее пригодной для потребления.

- И не важно, скважина глубиной 30 метров или 80, - продолжает Федор Мазур. - Грязные все водоносные горизонты, больше или меньше. Самая чистая была в колодцах. Там как-то отстаивалась и выветривалась. А сейчас и колодцы то дождями заливает, то химия с полей попадает.

Каждый из соседей Федора Мазура решал проблему по-своему.

- Один выбил скважину более 100 метров глубиной, поставил мощный насос, - говорит Федор Мазур. - Вбухал 50 тысяч гривен. Вода чище. Однако анализ показал, что пить ее тоже нельзя. И для нагревательных устройств жесткая, солей много.

Второй купил суперкрутую фильтровальную станцию. Обошлась где-то в 70 тысяч гривен. Очищает идеально, делает почти дистиллят. Нигде нет накипи, все умывальники и унитазы белые, чайник и стиральная машина - как новые. Но такую ​​воду пить тоже нельзя, потому что вымывает из организма минералы и полезные соли. На техническое обслуживание и различные фильтры для станции ежемесячно тратит не одну тысячу гривен, потому что быстро забиваются.

Третий сосед в быту пользуется водой из скважины, а для питья покупает очищенную, по гривне за литр. Краны тоже желтые, только еще с бутылями еженедельно возится.

Федор Мазур сделал комплексный анализ воды. Тот показал большое содержание вредных элементов. Спросил, какие фильтры использовать, чтобы сделать воду пригодной для потребления.

- Мне посоветовали. Но сказали, что дешевле очищать канализационные стоки, - говорит Мазур. - С моей водой придется часто менять картриджи. Искал другой вариант.

На насосной станции поставил четыре колбы, в каждую поместил фильтрующий элемент - для грубой очистки, тонкой, угольный и для выведения железа.

- Вода стала чище, для нагревательных устройств подходит, - добавляет. - Но все равно техническая, пить нельзя. Поэтому в магазине купил модульную станцию ​​очистки, с системой обратного осмоса и дополнительной минерализацией. Такая ставится в тумбочке под мойкой на кухне. На столешнице есть дополнительный кран. Из основного смесителя течет техническая, а из маленького - для потребления.

Четыре фильтровальные колбы и модульная станция обошлись в 4 тыс. грн.

- На фильтры в год трачу где-то до тысячи гривен, - говорит Федор Мазур. - Зато спокоен.

- Фильтровальные станции, которые ставят под мойки - оптимальный вариант очистки воды, - говорит продавец 34-летний Виктор Вивсюк из Киева. - Сделают качественным только то количество, которое необходимо.

Самая простая модульная станция обратного осмоса состоит из шести основных элементов. Имеет три колбы с фильтрующими элементами - два механические и один угольный, мембрану обратного осмоса, дополнительный фильтр и кран, который ставят на мойку рядом с основным смесителем.

- Такая система сделает воду практически дистиллированной, - говорит. - Но советую брать еще и минерализатор. Он искусственно насыщает чистую воду полезными минералами. Из крана будет течь два вида - очищенная и минеральная.

К основным элементам ставят дополнительные комплектующие.

- Расширительный бачок надо, чтобы не ждать 5-7 минут, пока тоненькой струйкой нальется кастрюля, - рассказывает Виктор Вивсюк. - Насос подкачки - если давление в системе слабое. Если в воде много какого-то конкретного химического элемента, то ставят дополнительный фильтр именно на него.

Единственным недостатком системы называет дополнительное потребление воды.

- На каждый литр очищенной станция сбросит еще до 8 литров грязной в канализацию, - говорит.

- В Украине нет абсолютно чистой и полезной воды, - говорит киевлянка 37-летняя Кристина Войловец. Часто путешествует. У нее больные почки, поэтому воду покупает в бутылках или фильтрует мобильным устройством. Часто брала ее на анализ.

- Водоканалы очищают и хлорируют воду, - говорит. - Но пока она дойдет до конечного потребителя, проходит километры ржавых труб. Водопроводы везде еще советские или даже старше.

Загрязненная вода вредит почкам, коже, обостряет болезни печени.

Картриджа хватает на месяц

- Всю молодость ездил по съемным квартирам, - рассказывает житель Днипра 37-летний Андрей Полищук. - Воду для питья и приготовления пищи брал из крана, но очищал фильтром-чайником.

Стоит около 200 грн. За 2-3 мин. очищает 2,5-3,5 л воды. Универсальный сменный картридж стоит до 100 грн.

- Мне его хватало на два-три месяца, - говорит Андрей. - Если семье, то где-то на месяц. Есть в любом магазине, просто меняется. Раньше были только универсальные, а сейчас - специально для жесткой воды или с большим количеством нитратов.

Для потребления советует очищать любую воду.

- Как-то разрезал использованный фильтр и ужаснулся— говорит. — Сколько там всякой слизи и осадка. Без фильтрации это все шло бы на мои почки.