Тыквы поливают настоем из одуванчиков

- Белая тыква не отличается условиями выращивания от обычных. Выбрала ее, потому что сладкая и долго лежит, - говорит 53-летняя Юлия Яткевич из села Белая Могилев-Подольского района Винницкой области.

Выращивает сорт Бенинказа. Название переводится, как зимняя дыня или белая тыква. Хорошо растет на разных почвах. Не переопыляется с другими сортами.

- Восковые тыквы не из пугливых. Хорошо переносят заморозки до 4 градусов. Поэтому можно посеять на зиму, если замульчировать соломой, - говорит Яткевич.

Перед созреванием тыква покрывается восковым налетом, который помогает сохраняться до весны. Плоды имеют мягкую кожицу и сочную белую мякоть. Она пахнет больше огурцом, чем тыквой.

- Если хотите, чтобы любые тыквы дольше полежали, надо уже сейчас подкормить настоем из крапивы и одуванчиков. Эти растения вырываю с корнем, режу и заполняю ведро. Заливаю водой и настаиваю 10 дней. Для подкормки беру литр настоя на ведро воды и поливаю участок. Для надежности неделю такого полива чередую с компостом с аминокислотами.

Смешивает 1 л биогумуса и 10 л теплой воды, оставляет на сутки. Разводит водой до цвета заваренного чая и удобряет.