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четверг, 24 июня 2021 00:15

Кротов прогоняют собачьей шерстью

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- Есть немало методов прогнать кротов с участка. Делаю это тюлькой, - рассказывает 70-летний Алексей Стоцкий из села Антоновка под Луцком. - Выбираю заводского производства. Тогда она достаточно соленая, и жидкость, в которой ее готовят, содержит много специй.

Берет по три тюльки на кротовую нору. Завязывает рыбы в пакет и полдня держит на солнце. Разрывает кротовину, кладет тюльку и закрывает отверстие тряпкой. Такой запах побуждает кротов оставлять участок.

- Тюлька подорожала, поэтому прибег к еще одному методу. Горсть собачьей шерсти скрутил в шарики, положил по одной-две в кротовину и поджег. Эти животные боятся запаха горелого меха, поэтому скоро покинут дома, - добавляет Алексей Стоцкий.

Кроты роют норы на рассвете. Чтобы их поймать, хозяева выходят в пять утра на огород. Заметив, как движется земля, выкапывают кротов и вывозят с участка.

- Кроме минусов, у крота есть и плюсы. За год одно животное выбрасывает на поверхность центнер земли, обогащенной полезными для растений веществами. При этом почва лучше дышит и хорошо пропускает воду. Также кроты уничтожают дождевых червей, вредоносных насекомых и личинок майского жука. Поэтому важно не переусердствовать с выводом этих животных с участка.

Автор: Елена МАКСИМЕЦ-БОЙКО
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