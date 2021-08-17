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четверг, 19 августа 2021 00:05

Груши трескаются из-за парши

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Поврежденные плоды заражают грибками дерево

- Уже рихтовали ящики в погребе под груши, а они все потрескались, - говорит Наталья Вдовенко, 61 год, из поселка Талалаевка Нежинского района Черниговской области. - Не знаю, из-за дождей или наоборот, от жары.

Плоды груш трескаются из-за повреждения плодожоркой, парши или монолиоза или неравномерного поступления воды. В зависимости от причины, выбирают метод лечения дерева. Такая же проблема возникает у яблок и вишен.

- Если не хватает воды, груша формируется несочная. Когда идут дожди, плоды наливаются. Ткани не выдерживают поступления влаги и лопаются, - говорит доктор сельскохозяйственных наук 50-летний Алексей Кирилюк из Института садоводства.

На плодах с шероховатой поверхностью образуются щели, потому что кожура не тянется. Трескается, в мякоть проникают бактерии и начинается гниение. Его не остановит никакое опрыскивание.

- Не надо также вслепую лить удобрения. Избыток азота при дефиците кальция приводит к тому, что кожура лопается быстрее.

Плоды с глубокими трещинами следует сорвать, а поверхностные повреждения могут затянуться. Дерево надо лечить.

Если причина в парше, то весной для профилактики необходимо обработать деревья препаратом азофосом. Его 100 мл развести в 10 л воды. Когда плоды растрескиваются и гниют, то это монилиоз. От него помогут препараты актара, конфидор или абига пик. Из биологических - фитоспорин-М, микосан, алирин и фитолавин. Без обработок в следующем году эта плодовая гниль займет 80% урожая.

- Болезнь опасна тем, что признаки поражения становятся заметны, когда начинают наливаться плоды. Надо работать на опережение. Даже поврежденные плоды не опадают. Остаются висеть на дереве и заражают дальше грибком.

За месяц до сбора урожая следует развести 10 мл йода в 10 л воды. Опрыскать дерево и повторить еще раз через три дня.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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