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суббота, 09 мая 2020 10:10

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

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Симон Петлюра хотел украинизировать армию
Петлюра участвует в подготовке восстания против гетмана Павла Скоропадского. Фото: petlura.poltava.ua

Симон Петлюра избран председателем Директории УНР 9 мая 1919-го.

Главный Атаман войск и флота Украинской Народной Республики Симон Петлюра родился 22 мая 1879-м в Полтаве. Сначала живет в Киеве, Львове. Работает соредактором журналов "Крестьянин" и "Труд", в Киеве работает секретарем газеты "Рада" и журнала "Украина". В апреле 1917-го выступает инициатором и организатором проведения Украинского съезда Западного фронта в Минске.

Избран председателем украинского фронтового совета. Приобщается к работе Центральной Рады. Становится членом правительства, ведет работу по украинизации армии. В начале 1918-го создает из добровольцев Киш Слободской Украины, организует оборону Киева.

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Участвует в подготовке восстания против гетмана Павла Скоропадского. Становится членом Директории, которая берет власть в Киеве. В мае 1919-го возглавляет ее.

"Петлюра был чрезвычайно энергичный, преданный идее энтузиаст с большой верой в украинское дело. Он умел захватывать своим задором других, умел вести за собой массы, звать их к тяжелой борьбе и жертвам", - вспоминает руководитель правительства Директории Исаак Мазепа.

С 1922 года живет в эмиграции в Польше и Швейцарии. Впоследствии в Париже выдает еженедельник "Тризуб". Создает организацию "Прометей", которая объединяет представителей всех порабощенных большевиками народов для борьбы с советской Россией. В мае 1925 года в Париже Симон Петлюра убит тайным агентом НКВД Шварцбардом. Похоронен на кладбище Монпарнас в Париже.

19 марта 1917 в Киеве прошла стотысячная демонстрация украинцев. Люди вышли с лозунгами "Автономию Украине", "Свободная Украина в свободной России", "Да здравствует свободная Украина с гетманом во главе".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
мая

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

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