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четверг, 10 июня 2021 00:00

Груша хорошо растет возле ореха

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- Груша Бергамот превзошла все, которые раньше ела, - говорит Ольга Русинова, 41 год, из села Березовка Ривненского района Ривненской области. - Плоды больше напоминают кругляши, чем обыкновенные груши.

Созревают в сентябре. Плоды весят 100-150 г. Сорт Бергамот устойчив к засухе, особенно если замульчировать приствольный круг скошенной травой или сорняками. Также круглые плоды Маргариты Марилен. Вырастают до 400 г. Сладкие, с желтой мякотью. Сорт устойчив к морозам, неприхотлив в уходе.

- Для лучшего опыления имею в саду сорта Конференция, Комфорт и Снежинка. Они дают устойчивые урожаи из года в год, еще и мало зависят от погоды, - добавляет Ольга Русинова.

Груша хорошо растет рядом с орехом. Ей подходят любые почвы. Главное - не сажать возле амбара или гаража. Те затеняют деревья. Весной следует подкормить биогумусом или компостом. После сбора плодов - раствором из перегноя. В приствольных кругах можно посеять фасоль, а осенью прикопать ботву под деревом. Это удобрит землю.

- Грушам летом надо стимулировать корни. Будут лучше впитывать влагу и питательные вещества. Этому способствуют ЭМ-препараты, содержащие эффективные микроорганизмы. Развожу их по инструкции на упаковке и поливаю деревья.

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