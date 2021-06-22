Гроздья винограда Дарвин весят по два килограмма

Лозу от грибков опрыскивают дважды

- Мне подарили несколько кустов винограда. Училась за ним ухаживать. Выписывала журналы, газеты, читала, что могла найти, - рассказывает Алла Клычникова, 38 лет, из города Ахтырка Сумской области.

На третий год получила первый урожай. Тогда же начала прививать на один куст несколько сортов. Это помогает, когда мало места для посадки. Виноград опрыскивает от грибков. Из-за дождей во влажной среде возникли благоприятные условия для них. Кусты покрываются белым пушистым налетом, как перьями. Под его весом лоза изгибается.

- Виноград не защищен от болезней при любой погоде. В дождливую нападает милдью, а в жару - оидиуму. Эти грибки покрывают лозу пятнами и пеплом. Листья засыхают и опадают. Верхушки побегов сохнут, а кисти вянут на стадии завязи.

Разводит столовую ложку нитроаммофоски и 10 л воды. Отдельно смешивает препарат Парацельс по инструкции. Соединяет смеси и опрыскивает кусты во второй половине июня. Повторяет обработку, когда виноградины величиной с горох и лишняя завязь осыпается.

- С грамотной обрезкой кустов не заводятся грибки, - говорит Ольга Подобенко, 40 лет, из Кагарлыка Обуховского района Киевской области. - Это также делает кисти слаще и ускоряет их созревание. Если растение будет бесконтрольно разрастаться, побеги будут мешать друг другу. Перекрывать доступ света к основной лозе. А лучшая завязь бывает на освещенных ветвях. Поэтому иногда ягоды на отростках слаще.

Выращивает розовые сорта Алвика, Клеопатра, Дарвин и Карнавал. В них гроздья весят 1,5-2 кг. Чтобы куст выдержал их, оставляет на побегах восемь почек. Тогда и ягоды не будут мелкие. Эти сорта не растрескиваются. Урожай срывает в начале августа. Без укрывания куст зимой выдерживает -26 ° C. Если морозы становятся сильнее, накрывает лозу агроволокном.

Удобрения разводят с маслом

- Каждый виноградарь знает проверенные удобрения для укрепления кустов. Чем они крепче, тем больше выдержит плодов, - говорит 50-летняя Оксана Гунько из Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины. - Такую подпитку лучше проводить после замедления роста листьев и побегов.

В начале лета лоза формирует ягоды. Для этого нужны калийно-фосфорные удобрения с железом, марганцем и цинком. Они помогают плодам созревать и увеличивают сахаристость. Во время опрыскивания раствор должен попадать на нижнюю сторону листа. Так лучше усваиваются питательные вещества.

- Удобрение должно удержаться на кусте. Поэтому в приготовленную смесь нужно налить 30 г масла. Так подкормку не сдует ветер и она испаряется медленнее.