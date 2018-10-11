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понедельник, 15 октября 2018 07:45

"Внезапно возникает головная боль, которую не берет обезболивающее"

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С октября в Украине начался сезон заболеваемости гриппом. Продлится до мая.

На 2018-2019 год прогнозируют сразу три новых штамма вируса: Мичиган, Сингапур, Колорадо. Поэтому ожидается наличие трех вакцин от гриппа.

Одну уже зарегистрировали в Украине, вторая завершила прохождение экспертизы, материалы по третьей рассматривает Государственный экспертный центр. Прививку можно сделать в больнице, приобретя предварительно вакцину в аптеке. Стоимость дозы - 200 грн.

- За предыдущие три эпидсезон уровень прививок населения составил полпроцента. Хотя именно вакцинация является самым надежным методом профилактики заболеваний и предупреждения его тяжелых осложнений, - говорит Владимир Курпита, директор Центра общественного здоровья. - Прежде всего грипп поражает тех, чья работа связана с людьми - врачей, учителей, продавцов, водителей общественного транспорта. Кроме того, в группе риска находятся лица со слабым иммунитетом - дети, беременные, люди старшего возраста. А также те, кто страдает ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наибольший риск заражения - в закрытом помещении и транспорте. Человек на улице не представляет угрозы.

- Есть специфическая и неспецифическая профилактики гриппа, - объясняет столичный терапевт Марина Шинкарь, 38 лет - Первая - это прививка от гриппа, которые дают организму иммунитет от определенного штамма. Но с ними можно не угадать и защититься не от тех, которые будут циркулировать в этом году.

Перед процедурой советует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать аллергии. Купить вакцину можно будет в аптеке и обратиться в больницу, чтобы сделать прививку.

- Для этих штаммов гриппа характерен быстрый темп развития. Внезапно возникает головная боль, которую не берет обезболивающее. Температура тела - выше 38,7 градуса, держится в течение трех дней и почти не реагирует на жаропонижающее. У человека сильная потливость, боль в груди и суставах, ломота, сухость во рту.

Не советует сбивать температуру парацетамолом.

- Это токсичный препарат, который разрушает печень. У наших людей есть привычка пить 100 граммов водки до приема лекарств. А потом каждый сезон респираторных заболеваний к нам приходят пациенты с поврежденной печенью. В лучшем случае это заканчивается желтухой, в худшем - смертью.

Для быстрого излечения полезно употреблять брюссельскую капусту и брокколи, которые содержат много витамина С. Куркума способствует снятию воспаления и препятствует развитию простуды или гриппа. Для усиления эффекта ее смешивают с черным перцем.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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