В ягодный коктейль добавляют шампанское

- Подруг угощаю только домашними напитками, - говорит 33-летняя Ярина Ялковская из Киева. - Летом достаточно разнообразных ягод и фруктов. Можно делать любую комбинацию. Оригинальный получается коктейль на шампанском.

Рецепт рассчитан на две порции.

- Мою четыре веточки мяты, кладу в высокие стаканы. В каждую вливаю по 30 миллилитров лимончелло (лимонный ликер. - ГПУ). Можно брать обычную водку, но так потеряется оригинальный вкус коктейля. Всыпаю по пять ягод ежевики и малины. Ложкой аккуратно разминаю.

Добавляет несколько кубиков льда и вливает по стакану сухого игристого вина.

- Можно брать шампанское любого бренда. Коктейль подаю сразу после приготовления. Украшаю долькой лимона или апельсина, подаю с соломинкой. Хорошо сочетается с легкими закусками, - говорит Ярина Ялковская.