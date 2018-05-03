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понедельник, 07 мая 2018 07:20

В салат из морской капусты добавляют лапшу

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- Салат из морской капусты получается острый и сытный. А рисовая лапша придает восточный колорит, - говорит киевлянка Ульяна Полищук, 36 лет.

Варит 100 г рисовой лапши. Через 3-4 мин. после закипания отбрасывает на дуршлаг, чтобы стекла вода. В глубоком салатнике смешивает 200 г моркови по-корейски, мелко нашинкованную кольцами луковицу, 200 г морской капусты и охлажденную лапшу. Добавляет по 1/3 ч. л. соли и черного молотого перца.

- Другие специи не бросаю. Морковь уже приправленная.

Заправляет салат маслом. Ставит в холодильник на полчаса и подает к столу.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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Дата
07
мая

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