В салат из морской капусты добавляют лапшу

- Салат из морской капусты получается острый и сытный. А рисовая лапша придает восточный колорит, - говорит киевлянка Ульяна Полищук, 36 лет.

Варит 100 г рисовой лапши. Через 3-4 мин. после закипания отбрасывает на дуршлаг, чтобы стекла вода. В глубоком салатнике смешивает 200 г моркови по-корейски, мелко нашинкованную кольцами луковицу, 200 г морской капусты и охлажденную лапшу. Добавляет по 1/3 ч. л. соли и черного молотого перца.

- Другие специи не бросаю. Морковь уже приправленная.

Заправляет салат маслом. Ставит в холодильник на полчаса и подает к столу.