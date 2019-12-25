В мандариновую настойку кладут цедру и сахар

- Гости знают, что на праздники готовлю фруктовые настойки, - рассказывает Оксана Шевчук, 40 лет, из города Заставна Черновицкой области. - На Рождество традиционно подаю мандариновую. На праздники эти фрукты всегда есть дома.

Чистит 1,5 кг мандаринов, режет дольки пополам. Косточки вынимает, чтобы напиток не горчил.

- Выбираю твердые, чтобы кожура крепко приставала. Потому что не получится толком натереть цедру. Ее высыпаю на газету и сушу возле батареи.

К порезанным мандаринам и сухой цедре добавляет полстакана сахара. Пряности не бросает, чтобы не перебили цитрусовый привкус. Заливает 1 л воды и 2 л водки.

- Перемешиваю и закрываю крышкой, - говорит Оксана Шевчук. - Ставлю в темном месте на неделю. Процеживаю через марлю и переливаю в бутылки.