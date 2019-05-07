У ликера "Эйфелева башня" цитрусовый привкус

- Доверяю только тем ликерам, которые сама делаю. Тогда уверена в качестве и вкусе, - рассказывает киевлянка Маргарита Фролова, 37 лет. - Ликер называется Эйфелева башня. За таким громким названием стоят простые продукты.

Заливает 250 г свежих апельсиновых корочек 1 л водки. Добавляет палочку корицы и пять бутонов гвоздики. Переливает в трехлитровую банку, закрывает крышкой и встряхивает. Ставит в теплом месте на две недели. Цедит и на 1 л жидкости добавляет сироп. Делает его с 750 г сахара и 1,5 стакана воды. Ликер перемешивает и разливает в бутылки. Закрывает крышкой и настаивает еще неделю.