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Торт из лаваша начиняют лососем

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Символ 2021 года - Белый металлический Бык. Чтобы его задобрить, на новогоднем столе должно быть много зелени и овощей, блюда из птицы и грибов. Лучше не готовить из говядины, телятины и желатина, потому что его делают из костей и хрящей парнокопытных.

- Ни одно праздничное меню не обходится без оригинальной закуски. Обожаю готовить быстрые блюда. Торт с лососем - мой фаворит, потому что не требует выпечки. Нежный и сытный, - рассказывает 45-летняя Елена Зуб, кулинар из Кременчуга Полтавской области.

- До кремообразного состояния взбиваю миксером 400 граммов сливочного сыра, 200 миллилитров сливок 33-процентной жирности и чайную ложку сока лимона. Тонкими пластинами нарезаю 400 граммов лосося. Измельчаю пучок укропа. Выкладываю тонкий лаваш, смазываю кремом, раскладываю рыбу и присыпаю зеленью. Формирую семь слоев. Последний смазываю сливочно-сырным кремом и украшаю оливками, перцем чили и любой зеленью.

Терин - классика французской кухни. Готовят из двух видов фарша, бекона и овощей. Блюдо можно сделать за несколько дней до праздника. За это время терин уплотнится, настоится и приобретет насыщенный аромат.

Луковицу и 300 граммов шампиньонов нарезаю кубиками, морковь тру на мелкую терку. Поджариваю овощи на столовой ложке масла до прозрачности. Через 2-3 минуты добавляю грибы. Смешиваю по 500 граммов свиного и куриного фарша со 100 миллилитрами сливок, яйцом, двумя столовыми ложками панировочных сухарей, обжаренными овощами и грибами. Можно добавить 50 граммов оливок. Всыпаю столовую ложку итальянских трав и вливаю столовую ложку коньяка. Алкоголь усилит вкус и придаст пикантности.

Узкую и длинную форму для выпечки застилаю пергаментом. Выкладываю 400 граммов тонко нарезанного бекона, чтобы закрывал края формы. Распределяю фарш и утрамбовываю. Накрываю фольгой и делаю в ней отверстия по несколько миллиметров. Так будет лучше испаряться влага. Чтобы не подгорел, наливаю стакан воды на противень, на котором стоит терин. Пеку час при 180-200 градусах. После приготовления из формы сцеживаю лишнюю влагу, если она образовалась. Сверху ставлю что-то тяжелое, например, кастрюлю. Так блюдо уплотнится. Кладу в холодильник минимум на 5 часов. Готовый терин поливаю брусничным соусом.

Французский салат со свеклой, орехами и сыром стал находкой последних лет.

Отваренную свеклу режу тонкими кружочками и выкладываю по краю тарелки. В центре - 100 граммов порванных руками листьев салата, сверху- 50 граммов сыра. Можно брать козий с плесенью, брынзу или фету. Салат посыпаю 50 граммами измельченных грецких орехов. Поливаю пол чайной ложки бальзамического уксуса - можно заменить обычным, и столовой ложкой оливкового масла. Солю и перчу. Подаю сразу.

Салат "Буда" - прекрасная закуска к крепкому алкоголю

- Удивляю гостей блюдами из-за рубежа. Венгерский салат "Буда" оценят мужчины. Это отличная закуска к крепкому алкоголю, - говорит Елена Зуб.

- Режу кубиками 300 граммов куриного филе, две отварные картофелины - брусками, три маринованных огурца - кружочками. По рецепту еще идет стакан размороженной вишни без косточек, но это на ваш вкус. Перемешиваю, заправляю - по чайной ложке уксуса и горчицы, две столовые ложки майонеза. Украшаю петрушкой.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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