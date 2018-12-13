ТМ "Гармония" завершила модернизацию производственных мощностей

Уходящий год можно назвать богатым на достижения для ТМ "Гармония".

На заводе провели глобальную реконструкцию производственных мощностей. В сырном цехе установили ​​итальянскую линию фасовки творога. Автоматизация мощностей исключает вмешательство человека на всех этапах производства. Кроме того, технология позволила продлить срок годности готового продукта за счет новейшего оборудования. Их мощность позволяет фасовать 320 килограммов творога в час, а это 800 единиц продукции.

- Процесс происходит быстрее, меньше контакта с воздухом, после сквашивания творог дополнительно охлаждают, упаковку запаивают герметично. Перед упаковкой обрабатывают ультрафиолетовыми лучами. Все эти мероприятия позволили продлить срок потребления творога до 21 суток, - рассказывает Ирина Вильхова, начальник департамента лабораторного контроля ООО "Лубенский молочный завод".

Новая линия "Мгарская" состоит из 13 видов классической кисломолочной продукции. В частности, творог, кефир, молоко, йогурты, ряженка.

- Мы долго работали над идейным наполнением. Изображение этого монастыря, петриковский узор - это не просто украшение. Каждый элемент имеет значение. В этом и заключается наша самобытность, этничность и культура. Это своеобразное напоминание: "Покупай украинское!" - говорит Владимир Дорош.

- Мы постоянно развиваем производство. Завершили реконструкцию экспедиции охлаждения и хранения готовой продукции, модернизировали сырный цех, поставили новое оборудование в цехе приема молока, - добавляет Владимир Николаевич.

Завод один из немногих получил сертификат Халяль - документ, который дает возможность экспортировать товар в арабские страны.

- Доставляем продукцию в семь стран мира - Грузию, Турцию, Саудовскую Аравию, Объединенные Эмираты, Марокко, Южную Корею и Вьетнам. Стремимся увеличить количество стран-партнеров. Ведем переговоры с Македонией, Польшей. Основной продукт, на который есть спрос - сладкосливочное масло экстра класса. Также популярное мороженое и творог, - говорит заместитель директора по финансовым вопросам Юрий Охрименко.

Предприятие реализует социальные проекты. В Лубнах построили Центр досуга "Гармония", который посещают 250 детей. Планируют построить спортивный комплекс с бассейном и медицинский центр для работников завода.

- Агрессивная конкурентная среда заставляет нас бороться за каждого покупателя, - добавляет Владимир Дорош. - И в этой борьбе мы будем двигаться семимильными шагами, пытаться развивать нашу "Гармонию". А предела в ее развитии нет.