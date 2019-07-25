Шоколадно-малиновый пирог заливают заварным кремом

- Малиновый пирог делаю еженедельно. Но дети все равно просят чаще, - рассказывает Ангелина Яковишина, 44 года, из Канева Черкасской области. - Благодаря заварному крему выпечка получается воздушной. А какао в тесте добавляет шоколадного привкуса.

Перетирает 100 г холодного сливочного масла со стаканом муки.

- Мягкое масло не подходит. Потому что сразу слепится с мукой в шар. А должна быть крошка, которая рассыпается под руками. Тогда тесто будет сыпучим и песочным.

Отдельно растирает 50 г сахара с одним яйцом и 25 мл сладкого белого вина. Смесь добавляет к мучной крошке. Насыпает 1 ч. л. какао. Замешивает тесто, заворачивает его в пищевую пленку и кладет в холодильник на полчаса.

Между тем разогревает духовку до 200°C. Тесто раскатывает толщиной 0,5 см. Прикладывает форму для запекания и вырезает круг по размеру дна. Кладет тесто в форму и из обрезков лепит бортики. Прокалывает корж вилкой по всей поверхности и ставит печься на 20 мин., чтобы подрумянился.

- Раз на раз не приходится и бывает, что одних проколов мало. Корж при выпечке сдувается, и сколько бы начинки ни выложить, пирог получится горбатым. Так насыпаю сверху сухую фасоль.

Для заварного крема смешивает 300 мл молока с 2 ст. л. сахара и добавляет пакетик ванильного сахара. Греет до растворения. В отдельной миске взбивает венчиком три яичных желтка с 2 ст. л. сахара. Насыпает 3 ч. л. муки и перемешивает. Вливает яичную смесь в молоко и, помешивая, заваривает крем на медленном огне до загустения. Снимает с огня и охлаждает. Крем выкладывает на корж, сверху плотно украшает свежей малиной.

- Пирог эффектнее выглядит с шоколадной помадкой. Для нее растапливаю 50 миллилитров молока, 100 граммов черного шоколада, 150 миллилитров сливок. Довожу до кипения и выключаю огонь. Жду десять минут, чтобы помадка была не очень жидкая, и поливаю пирог. Можно перелить в соусник и поливать порезанные куски на тарелке.

Малиновый мармелад обваливают в сахаре

- Если малины столько, что ее уж совсем некуда девать, делаю мармелад, - рассказывает Людмила Швалюк, 53 года, из пгт Пулины Житомирской области.

Заливает водой по 500 г малины и смородины, чтобы она покрывала ягоды. Варит на медленном огне до размягчения смородины. Сбрасывает на сито и перетирает горячим. Сок, который вышел, уваривает вдвое. Затем насыпает 900 г сахара и щепотку лимонной кислоты. Варит еще 40 мин., снимая пенку. Разливает мармелад по лоткам слоем в 3 см и на ночь оставляет при комнатной температуре. Утром разрезает мармелад на кубики и обкатывает в сахаре.