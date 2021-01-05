Шампиньоны маринуют в собственном соку

- Такие грибочки украсят праздничный стол. Во время маринования грибы пускают сок, поэтому добавлять воду не нужно. Подавать можно через несколько часов после охлаждения. Но вкуснее, если постоят в холодильнике хотя бы ночь, - говорит 38-летняя Марина Гармаш из села Преображенка Ореховского района Запорожской области.

- 500-600 граммов шампиньонов мою и выкладываю на дуршлаг, чтобы стекла вода. Смешиваю две чайные ложки сахара, чайную ложку соли с небольшой горкой, 50-60 миллилитров 9-процентного уксуса, 120 миллилитров масла. И специи - пол чайной ложки смеси перцев горошком, пять горошин душистого перца, два-три лавровых листа. Отдельно режу три зубчика чеснока пластинками. Большие грибы разрезаю на две-четыре части, мелкие и средние - готовлю целыми. Шампиньоны и чеснок добавляю в маринад. Держу на среднем огне после закипания еще 5-7 минут. Периодически помешиваем.

Во время приготовления грибы пустят сок и покроются жидкостью. Снимаю с огня, накрываю крышкой, охлаждаю. Ставлю в холодильник на 2-3 часа. Грибы ароматные, в меру соленые, с кислинкой. Подойдут для салатов, пиццы, бутербродов.