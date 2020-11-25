Рыбное рагу самое вкусное на следующий день

- В этом году нам посчастливилось провести отпуск в Хорватии. Оттуда привезли рецепт рыбного рагу. Его там называют бродет. Часто подают с полентой - кукурузной кашей. Мне больше всего понравился с фасолью, - говорит 46-летняя Юлия Бруннер из Мерсбурга Германия.

- 400 граммов филе морской рыбы нарезаю крупно и держу в холодильнике, пока готовлю соус.

В кастрюле с толстым дном обжариваю на оливковом масле 250 г нарезанного лука. Добавляю 200 граммов измельченного фенхеля, можно и без него. Должен немного зарумяниться. Добавляю полторы-две столовые ложки томатной пасты и черного молотого перца по вкусу. Даю прихватиться на дне для образования корочки. Вливаю 30-50 миллилитров красного сухого вина. Когда испарится, добавляю 15 граммов измельченного чеснока. Из килограмма помидоров снимаю шкурку, нарезаю кубиками и добавляю к остальным. Далее - 250 граммов вареной фасоли и лавровый лист. Добавляю перец, соль и чили. Накрываю и оставляю кипеть на небольшом огне полчаса. Можно и дольше, если помидоры сочные. Должен получиться томатный соус кремовой плотности, насыщенного цвета и вкуса. Но не слишком густой, потому что в нем еще будет вариться рыба. Кладу ее в кипящий соус. Довожу до готовности. Посыпаю петрушкой. Можно сразу подавать, но самый вкусный вчерашний.