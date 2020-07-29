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понедельник, 03 августа 2020 00:56

Рулет со шпинатом скручивают в виде улитки

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— В сезон свежую зелень хочется добавлять везде. Любим шпинат, поэтому постоянно выискиваю рецепты с ним, — говорит 25-летняя Ольга Племенник из Львова.

Соединяю 300 грамм муки, 175 миллилитров воды комнатной температуры и пол чайной ложки соли. Вымешиваю. Тесто накрываю, оставляю постоять.

Для начинки поджариваю на масле порезанные кубиками лук, зубчик чеснока и пучок шпината. Солю и перчу. Держу на огне 3-4 минуты. Даю остыть. Вбрасываю 150 граммов творога. Также подойдут брынза или фета.

Тесто делю на четыре равные части. Рабочую поверхность и руки смазываю маслом. Одну часть теста тонко раскатываю или растягиваю руками, чтобы было почти прозрачное. Смазываю этот пласт маслом, распределяю четверть начинки по всей поверхности. Скручиваю в рулет. Формирую из него "улитку". То же повторяю с остальным тестом. Смазываю яйцом и посыпаю кунжутом. В разогретой до 190 градусов духовке выпекаю 40 минут до зарумянивания.

— Пирог с зеленью — проверенный рецепт. Подходит как к супам, так и к чаю, кофе, - говорит 31-летняя Богдана Струева из Черновцов.

- Смешиваю 200 граммов муки, чайную ложку соли, 150 граммов размягченного масла и 70 миллилитров воды. Тесто должно получиться пластичное. Оставляю его в холодильнике, пока готовлю начинку.

350 граммов зелени — укропа, петрушки, зеленого лука и порея нарезаю и обжариваю на медленном огне с 50 граммами сливочного масла. Когда оно растает, вливаю пять взбитых вилкой яиц. Солю и перчу по вкусу. Перемешиваю, пока не свернутся яйца. К охлажденной начинке добавляю 200 граммов порезанного кубиками твердого сыра.

Разделяю тесто на две части. Большую раскатываю и стелю в смазанную прямоугольную форму. Прокалываю вилкой, выкладываю начинку. Накрываю ее остатками теста в форме сетки. Оставляю расстояние между полосками, чтобы выходила лишняя влага. Пирог смазываю яйцом, посыпаю кунжутом. Выпекаю при температуре 180 градусов 40-45 минут.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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