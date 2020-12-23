Рулет покрывают сладко-соленой глазурью

- Новогодний стол должен быть яркий. К нему готовлю мясной рулет с омлетом. Выглядит почти как светофор — сочетаются красноватое мясо, желтый омлет и зеленая брокколи, — рассказывает Руслан Сеничкин, 41 год, ведущий программы "Завтрак с 1+1".

- На сильном огне обжариваю 300 граммов шампиньонов и измельченную луковицу. Солю. Перекладываю в миску, а на этой же сковороде жарю омлет. Его делаю из пяти яиц и 100 миллилитров сливок. Охлаждаю.

По рецепту в фарш идет свинина и говядина. Но можно заменить любым мясом. В 800 граммов фарша бросаю горсть порезанного зеленого лука, два яйца, пять тертых зубчиков чеснока. Солю и перчу. Добавляю три столовые ложки панировочных сухарей. Перемешиваю.

Выкладываю фарш на фольгу, так не вытечет сок и блюдо будет нежное. Формирую прямоугольник толщиной в сантиметр. Выкладываю омлет, а сверху грибы с луком и измельченной брокколи. Ее 150 граммов заливаю кипятком. Процеживаю и потом резко переношу в ледяную воду. Зелень будет упругая и сочная. Сворачиваю рулетом и завязываю фольгу с обеих сторон, как конфету.

Запекаю 45 минут при температуре 200 градусов. За 20 минут до готовности открываю верх фольги. Когда испечется, смешиваю поровну мед с соевым соусом и смазываю рулет. Эта густая глазурь создает сладко-соленую корочку.

Торт на новогоднем столе выглядит слишком традиционно. Интереснее испечь "печенье в печенье".

Смешиваю по чайной ложке кукурузного крахмала и соды, щепотку соли и 270 граммов муки. Перемешиваю венчиком. Во вторую миску кладу 160 граммов растопленного масла, 200 граммов сахара, чайную ложку ванильного, яйцо и желток. Перемешиваю и добавляю полторы столовые ложки арахисового масла. Соединяю две смеси. Добавляю 170 граммов тертого черного шоколада и измельченные 10-15 соленых кренделей. Вымешиваю тесто и оставляю на 2 часа в холодильнике.

Формирую руками шарики, выкладываю на застеленный пергаментом противень. Посыпаю морской солью. Это мой секретный ингредиент. Соль - естественный усилитель вкуса, благодаря контрасту. Печенье запекаю примерно 10 минут, должно хрустеть.

Без "селедки под шубой" не обходится новогоднее застолье. Чтобы не тратить много времени, можно сделать по ленивому рецепту.

Разрезаю пополам четыре вареных яйца Белки откладываю, их буду начинять шубой. Желтки раздавливаю вилкой до крошки. Соединяю с измельченной на крупной терке вареной или печеной свеклой. Добавляю по две тертые морковки и картофелины. Заправляю домашним майонезом или сметаной, смешанной с горчицей. Смесь выкладываю в белки. Украшаю измельченным филе сельди.