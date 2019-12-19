Рождественский пунш варят из апельсинового сока

- На праздники готовлю пунш из черного чая и апельсинового сока. Вкус такой, что сколько ни пей, а хочется еще, - говорит 46-летняя Светлана Билецкая из Одессы.

Смешивает 200 мл свежего апельсинового сока и 100 мл лимонного. Добавляет две палочки корицы, четыре бутона пряной гвоздики, 2 шт. кардамона и крупно нарезанный корень имбиря длиной 5 см. Ставит на слабый огонь. Доводит до кипения. С огня снимает и оставляет под крышкой настаиваться на 20-30 мин.

- В отдельной посуде завариваю черный чай. Беру литр воды и пять столовых ложек заварки. Настаиваю 5-7 минут. Процеживаю и растворяю в нем 100 миллилитров жидкого меда.

Настоянный сок процеживает. Соединяет с чаем. Ставит на огонь. Подогревает до +65...70°C. Тонкими кольцами с кожурой нарезает два лимона и один апельсин. Чистит два мандарина, разделяет на дольки и снимает с каждой белую пленку. Цитрусовые добавляет к напитку и сразу разливает на порции.

- Чашку перед тем на 2-3 минуты заливаю кипятком, - говорит Светлана Билецкая. - Держу под закрытой крышкой, чтобы пропарилась. Воду сливаю. Чашка прогревается и после переливания напиток не остывает быстро.

В каждую порцию влияет 30-50 г коньяка. Подает горячим.