Польский глинтвейн варят на пиве

- Впервые попробовал гжанец в Кракове в этом году, - говорит 30-летний Сергей Дякив из Львова. - Это аналог глинтвейна, только поляки варят его на пиве.

В кастрюлю вливает 1 л темного пива.

- Добавляю полстакана апельсинового сока, палочку корицы и два бутона гвоздики. Смешиваю и ставлю на слабый огонь. Добавляю по несколько кусков лимона и апельсина. Можно добавить еще порезанное яблоко. Когда смесь немного подогреется, примешиваю столовую ложку меда.

Накрывает кастрюлю крышкой и разогревает на слабом огне, не доводя до кипения.

- Вытягиваю специи и разливаю в высокие стаканы. Напиток получается ароматный, хорошо согревает в холодную погоду, - говорит Сергей Дякив.