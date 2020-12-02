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понедельник, 07 декабря 2020 07:31

Пирог "Вышиванка" выпекали на свадьбу

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- Хочу поделиться рецептом пирога "Вышиванка". 30-50 лет тому назад его пекли на свадьбу, подавали к сладкому столу с орешками, корзиночками и лебедями. Пирог с простым вареньем, без кокоса, мака, сыра или других изысков, - говорит 50-летняя Леся Кравецкая из Дрогобыча Львовской области. Автор кулинарной книги "Львовские пляцки и торты. Простые и не очень".

- Для шоколадного теста просейте 270 г муки с 15 граммами темного какао и 7 граммами разрыхлителя. Перетираю со 130 граммами нарезанного холодного масла или маргарина, 30 граммами жира, измельченного в крошку. Добавляю 25-35 миллилитров 20-процентной сметаны. Быстро замешиваю тугое тесто. Заворачиваю в пищевую пленку и кладу в морозилку на 45 минут.

Для ванильного теста смешиваю пол килограмма просеянной муки, 10 граммов разрыхлителя, 160 г холодного масла. Четыре желтки взбиваю с 40 граммами обычного и 20 граммами ванильного сахара. Чайную ложку пищевого аммония перемешиваю со 100 миллилитрами 20-процентной сметаны. Замешиваю тесто. Должно быть мягкое. Делю пополам, раскатываю пласты и выкладываю в два застеленных пергаментом противня размером 22 на 32 сантиметра. Ставлю в холодильник на полчаса.

500 граммов любого кисло-сладкого варенья перемешиваю с 50 граммами манной крупы. Провариваю 5-7 минут и охлаждают. Если густое, этот этап можно пропустить.

Взбиваю четыре белки со 100 граммами сахара до устойчивой пены. Вмешиваю 60 г картофельного крахмала.

Охлажденные ванильные коржи смазываю подготовленным вареньем. На него выкладываю белковую пену, которую посыпаю измельченными грецкими орехами. Понадобится около 150 граммов. Сверху равномерно натираю на крупной терке шоколадное тесто.

Пеку при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Охлаждаю.

Для крема 400 миллилитров молока взбиваем венчиком с двумя яйцами, 150 граммами сахара, 25 граммами темного какао и 15 - кукурузного крахмала. Помешивая, довожу смесь на слабом огне до загустения. Охлаждают до комнатной температуры, заворачивая пленкой, чтобы прикасалась к заварной массе. Тогда крем не покроется кожурой.

300 граммов мягкого масла хорошо взбиваю. Не прекращая, частями ввожу заварной массу. В конце вмешиваю чайную ложку растворимого кофе и 15 миллилитров коньяка.

Перемазываем коржи кремом. Ставлю в холодильник на 12 часов.

Крендель сплетают в жгут

- В пасмурную погоду приятно чувствовать аромат выпечки. Готовлю крендель с корицей. Он вкусный и простой, - говорит 36-летняя Татьяна Кажанова-Пастухова из Киева.

- Для теста смешиваю 250 миллилитров воды, 11 граммов сухих дрожжей, полстакана сахара, щепотку соли, четыре-пять столовых ложек масла и две трети стакана муки. Размешиваю до густоты сметаны. Просеивают еще муки. Замешиваю мягкое, эластичное тесто. Ставлю подходить примерно на 2 часа.

Раскатываю прямоугольником. Смазываю маслом. Посыпаю смесью - 200 граммов сахара, 20 - корицы и 5 граммов ванильного сахара. Скручиваю в рулет. В центре разделяю на две полоски, недорезая до конца. Сплетаю жгут и соединяю концы. Получается венчик. Пеку при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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Дата
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