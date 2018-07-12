Обжаренную лапшу посыпают измельченными орехами

— Увлекаюсь восточной культурой. Люблю их кухню, — говорит 37-летняя Анна Березюк из Киева. — Летом готовлю блюдо в азиатском стиле, в него можно добавить все овощи, которые под руками. Сытное и вкусное.

Выбирает кусок нежирной свинины весом 300 г. Режет тонкими полосками.

— Чем тоньше порезать, тем лучше замаринуется мясо и быстрее обжарится. Четыре зубчика чеснока и 30 граммов имбиря режу мелкими кубиками. Добавляю в мясо. Вливаю по 30 граммов соевого соуса и кунжутного масла. Последнее не обязательно, но придает блюду особый вкус.

Тщательно перемешивает. Режет шесть луковиц полукольцами. Две морковки шинкует тонкими длинными брусками.

— Беру два болгарских перца. Лучше всего красный и желтый. Так красивее. Нарезаю тонкими полосками. Измельчаю пять зубчиков чеснока, 30 граммов кешью или других орехов и один перец чили. Отвариваю лапшу. Придаст блюду сытность. Выбираю яичную, хотя можно заменить обычными спагетти, — говорит Анна Березюк.

400 г яичной лапши отваривает 5 мин. в посоленной воде.

— Главное не переварить. Промываю под холодной проточной водой. Следующий этап — само приготовление. Нужно обжаривать в казане. Если его нет, возьмите глубокую чугунную кастрюлю. Вливаю 60 миллилитров масла, разогреваю. Высыпаю мясо.

Обжаривает 3–4 мин. на сильном огне. Постоянно помешивает.

— Кладу морковь и жарю 2 минуты. Выкладываю лук, немного поджариваю. Добавляю болгарский перец. Жарю 2–3 минуты. Постоянно все помешиваю. Кладу чеснок, кешью и перец чили. Держу на огне еще 30 секунд. Высыпаю одну столовую ложку сахара, вливаю 50 миллилитров соевого соуса, перемешиваю и выкладываю отваренную лапшу. Хорошо перемешиваю и через минуту снимаю с огня.

Блюдо можно приготовить за 12 мин. Больше времени занимает нарезка продуктов.

— Мясо с лапшой вкусное и ароматное. Цветные овощи делают блюдо ярким. Это замечательный вариант для отдыха компании на даче. Подаю на широком блюде. Посыпаю кешью и свежей петрушкой, — говорит Анна Березюк.