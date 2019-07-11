Мясной рулет начиняют сливами

- Жесткое мясо спасаю сливами. Они своим соком делают его мягким и добавляют фруктового привкуса, - рассказывает Неля Сологуб, 46 лет, из города Перечин Закарпатской области. - Когда гости впервые пробовали мой рулет со сливами, думали, что это крупные вишни. Она как разомлеет, теряет аромат. Слышно только, что это ягода.

Моет 1 кг свиной корейки и вырезает кости. Накрывает пленкой и отбивает кухонным молотком. Вынимает косточки из 300 г слив и разрезает на две части. Раскладывает их рядком на мясе и заворачивает его в рулет.

- Вместо слив можно брать копченый чернослив. Он имеет сильный аромат, поэтому хватит 100 граммов. Сушеный не подойдет. В нем нет соков и аромат слабый.

Перевязывает рулет нитками и натирает со всех сторон томатной пастой. Посыпает по 1/3 ч. л. соли, молотого кориандра и паприки. Оставляет мариноваться в холодильнике на 2 часа. Тогда перекладывает в смазанный маслом противень. Ставит печься в разогретую до 180°C духовку на 2 часа.

- У меня духовка слабо печет, поэтому заворачиваю рулет в рукав. В нем мясо быстрее прожарится.

Достает мясо из духовки, разрезает рукав и перекладывает на блюдо. Сверху поливает соусом чатни. Для его приготовления разрезает пополам 1 кг слив. Режет мелко две красные луковицы и стручок красного острого перца. Пропускает через пресс три зубчика чеснока. Мелко натирает 200 г корня имбиря. Смешивает все со сливами и ставит на средний огонь.

- Лью 50 миллилитров воды. Остальную жидкость соус получит от слив.

Приправляет тремя толчеными почками гвоздики, по 1 ч. л. молотого кориандра, соли и молотого душистого перца. Добавляет в кастрюлю 100 г сахара и доводит до кипения. Уменьшает огонь и тушит соус 1 ч. до состояния джема.

- Этот индийский соус подходит не только для рулета. Сочетается с печеной птицей или рыбой. У него настолько сильный привкус, что достаточно макнуть кусок твердого сыра и уже готова закуска.

В джем наливает 3 ст. л. яблочного уксуса и перемешивает. Готовый чатни снимает с огня. Половину оставляет в миске для рулета, а остальное разливает по стерилизованным небольшим банкам. Закрывает герметично крышками и сохраняет на зиму. Поливает соусом мясной рулет и подает. Блюдо вкусное как горячее, так и холодное.

Ткемали делают из кислых ягод

- Когда хочется кисловатый привкус, делаю ткемали. Без этого соуса грузины не садятся за стол. С ним едят почти все, - рассказывает Неля Сологуб. - Сливы увариваются в четыре раза. Их следует взять с запасом.

На 1 кг соуса берет 4 кг кислых слив. Заливает водой, чтобы покрывала плоды, и варит, пока они не разварятся. Периодически помешивает соус, чтобы не пригорел. Перетирает его через сито и еще раз ставит на малый огонь, чтобы образовалась смесь консистенции жидкой сметаны. Добавляет мелко нарубленный пучок кинзы и два пучка укропа. Пропускает через пресс головки чеснока, измельчает острый перец. Все смешивает, варит 5 мин. и выключает огонь.