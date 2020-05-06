— Во время карантина готовлю шашлык в духовке. Имеет такую же хрустящую корочку и аромат. Беру куриное филе, оно быстро пропекается, — рассказывает Михаил Горбась, 47 лет, из села Дриглов Чудновского района Житомирской области.

— Режу кубиками килограмм курятины. Беру кольца лимона и лука, полстакана сметаны, по половине чайной ложки соли и черного перца, треть чайной ложки молотого красного перца. Перемешиваю. Мариную 3 часа.

Застилаю противень фольгой. На "подушку" из лука и лимона выкладываю нанизанные на деревянные шпажки мясо. Накрываю фольгой. Пеку полчаса в духовке при 180 градусах. За 15 минут до готовности снимаю укрытие, чтобы мясо подрумянилось.

К куриному шашлыку лучше, чем кетчуп и горчица, подходит апельсиновый соус. Смешиваю 3 столовые ложки сока цитруса, 2 — сахара и 1 - соевого соуса. Для густоты перемалываю помидор. Отдельно развожу чайную ложку муки с 4 столовыми ложками кипятка. Все смешиваю и довожу до кипения.

Шашлык из свинины готовлю на костре. Режу килограмм мяса. Беру тертый лук и цедру лимона, три зубчика чеснока, порезанный пучок петрушки. Наливаю полстакана масла - чтобы специи равномерно распределились. Добавляю столовую ложку меда, по половине чайной ложки молотого черного перца и хмели-сунели, 30 миллилитров соевого соуса для смягчения мяса. Маринад не солю, чтобы свинина не теряла соки.

Телятину на шашлык мариную в пиве с острым перцем. Пол-литра темного пива, две порезанные луковицы, сок половины лимона, три лавровых листика, по чайной ложке черного перца и куркумы, половину стручка измельченного чили перемешиваю с мясом и оставляю на ночь.

Перед запеканием мясо полчаса держу на столе. Если сразу готовить-прожарится неравномерно. Посыпаю крупной солью, когда начнет румяниться.

Готовлю вишневый соус. Полкилограмма размороженных вишен со 100 граммами сахара и щепоткой соли варю на слабом огне 5 минут. Взбиваю блендером. Добавляю три бутона гвоздики, палочку корицы и пол чайной ложки хмели-сунели. Варю еще 15 минут, чтобы загустел.

— Запекаю шашлык в 3-литровых банках в духовке. Так сохраняет сочность, — рассказывает киевлянка Неля Шкляренко, 35 лет.

— Смешиваю щепотку соли, 4 столовые ложки лимонного сока и порезанные кольцами три луковицы. В этом полчаса мариную килограмм порезанной свинины. Нанизываю куски на деревянные шпажки. Между мясом цепляю лук и тонкие ломтики бекона, его идет 250 граммов. Ставлю в две 3-литровые банки — по пять шпажек в каждую. Накрываю фольгой и переношу в холодную духовку. Если сразу в горячую, то треснут. Включаю на 180 градусов и пеку час. Потом оставляю еще 5-7 минут.