Маковый рулет по вкусу напоминает "Ромовую бабу"

— Маковый рулет — традиционная украинская выпечка, которую раньше готовили на праздники. Однако его можно печь и без особого повода. Он простой и вкусный. Особой пикантности достигаю благодаря добавлению корицы и цедры лимона, — говорит один из самых узнаваемых кулинарных экспертов Украины 33-летний Евгений Клопотенко.

— Развожу 25 граммов прессованных дрожжей "Духмяна Хата" в теплом молоке, добавляю столовую ложку сахара и две столовые ложки муки. Перемешиваю и оставляю в тепле на 20 минут.

В большом сосуде смешать 500 граммов просеянной муки и три столовые ложки сахара. Добавляю на кончике чайной ложки соли, 100 граммов мягкого масла и яйцо. Вливаю уже поднявшуюся опару. Замешиваю мягкое тесто. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место без сквозняков на час.

Для начинки смешиваю 150 грамм запаренного мака, 50 грамм масла, пять столовых ложек сахара и 50 миллилитров молока.

Подошедшее тесто разделяю на две части. Из каждой получится рулет почти 20 сантиметров длиной. Если хотите один, но большой — используйте все тесто сразу. Раскатываю тонкие пласты и выкладываю на каждый по половине маковой начинки. Сверху добавляю по 85 граммов вишни. Оставляю 1-2 сантиметра от краев, чтобы было удобно свернуть рулет. Посыпаю столовой ложкой цедры лимона и таким же количеством молотой корицы. Формирую рулет. Удобнее всего скручивать его на пергаменте для выпекания, чтобы потом сразу переложить на противень. Шов рулета должен быть внизу. Смазываю смесью желтка и одной–двумя столовыми ложками молока. Можно посыпать маком. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Время приготовления зависит от свойств духовки и размера рулета. Готовность лучше проверять деревянной шпажкой. Охлажденный рулет разрезаю на кусочки. На вкус напоминает ромовую бабу, но украинского происхождения. Получается нежным, а не сухим, что обычно является главной проблемой рулетов.

— Только свежие и качественные дрожжи помогут вам приготовить пышную выпечку. "Духмяна Хата" — это единственные на рынке домашнего хлебопечения осмотолерантные дрожжи, которые были специально разработаны для использования в рецептурах с повышенным содержанием сахара, масла и других сдобных компонентов, — говорит Светлана Паливода, руководитель технологического отдела французской компании "Лесаффр Украина", которая производит дрожжи "Духмяна Хата".

Дрожжи "Духмяна Хата" идеально подходят для сложной выпечки-кулича, Рождественского штолена, венских розанчиков, круассанов, слоек, где много сдобы в рецептуре. Также годится и для простых рецептур — пиццы, пирожков, пирогов. Эти дрожжи не требуют предварительной активации — их можно сразу же брать для замеса. При этом они обеспечат быстрый подъем теста. Дрожжи "Духмяна Хата" справятся с любым тестом, легко и быстро его поднимут. С "Духмяною Хатою" хозяйка может быть уверена, что выпечка получится пышной и душистой!

"Духмяна Хата" — единственные в Украине 100-граммовые прессованные дрожжи, которые упаковывают в специальный материал — бумага с покрытием HOT-MELT. Эта инновационная упаковка обеспечивает оптимальные условия для хранения. Покрытие обладает специальными барьерными свойствами, благодаря чему дрожжевые клетки намного лучше сохраняют активность на протяжении всего срока годности. Также дрожжи не прилипают к упаковке.