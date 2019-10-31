Курицу фаршируют курагой и рисом

- Запеченная курица лучше всего сочетается с сухофруктами. Они придают кислинку и запах копченостей. Чтобы начинка держалась, добавляю вареный рис, — рассказывает 46-летняя Нина Ярош из города Лохвица Полтавской области.

Варит до полуготовности 150 г риса. Измельчает по 50 г кураги и чернослива. Чистит апельсин. Откладывает две дольки для соуса. Остальное нарезает кубиками. Смешивает с рисом и сухофруктами.

— Для фаршировки беру птицу весом не более 1,5 килограмма.

Тушку надрезает по позвоночнику. Вырезает позвоночник и ребра. Вынимает и измельчает все мясо. Смешивает с начинкой и наполняет шкурку. Скрепляет ее зубочистками, а ножки связывает ниткой.

— Сухофрукты заменяла на орехи. Получилось тоже вкусно. Сняла корку с трех ломтей батона и залила мякоть половиной стакана теплого молока. Порезала пучок петрушки и луковицу. Обжарила ее в 2 столовых ложках сливочного масла до прозрачности. Смешала с петрушкой, размоченным батоном, половиной стакана толченых грецких орехов и одним яйцом. Затем добавила мясо и нафаршировала тушку.

Чтобы была карамельная корочка, готовит соус.

Растапливает 2 ст. л. сливочного масла. Смешивает 2 ст. л. меда и апельсиновый сок из отложенных долек. Перемешивает и смазывает кисточкой курицу. Ставит в разогретую до 180°С духовку. Через 15 мин. вынимает противень и поливает тушку выделившимся соком. Повторяет это через полчаса. Запекает еще 15 мин.

Вынимает из духовки и подает на стол с вареными овощами или салатом из капусты.

Куриные сердца тушат в лимонном соке

— Осенью начала массово бить кур на тушенку, — говорит 33-летняя Виталина Рабивчук из села Громада Любарского района Житомирской области. — В банки сердца не идут, поэтому их отдельно тушу с луком.

1 кг куриных сердец жарит на масле. Делает небольшой огонь, чтобы мясо пустило сок. Всыпает 1/2 ч. л. соли и перемешивает. Обжаривает нарезанные полукольцами две луковицы. Добавляет по 1 ст. л. соевого соуса и лимонного сока. Накрывает крышкой и уменьшает огонь. Тушит до испарения жидкости. Вливает 150 мл воды и увеличивает огонь, чтобы закипела. И снова уменьшает. Так делает до полного испарения жидкости.