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понедельник, 17 февраля 2020 05:30

"Красный грех" подают в сладких бокалах

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— На День влюбленных готовлю коктейль "Красный грех". В нем фруктовый вкус сочетается с шампанским. Когда-то такой попробовала на курорте. Теперь делаю его по особому случаю, — говорит 41-летняя Марина Клачнюк из Белой Церкви Киевской области.

— Смешиваю в баночке 100 миллилитров смородинового или вишневого ликера с 50 миллилитрами апельсинового сока. Добавляю шесть-семь кубиков льда и два стакана шампанского. Банку закрываю и несколько раз встряхиваю, чтобы лед раскрошился. Коктейль подаю по-особенному. Бокалы переворачиваю вверх дном и обмакиваю края в воду. Затем опускаю в тарелку с сахаром, чтобы образовался сладкий круг на стекле. Наливаю коктейль и подаю с фруктами или десертом.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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