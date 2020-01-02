Котлеты из свинины обматывают пышным тестом

 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 4113
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 25623
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2079
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2205
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3384
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1053
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1665
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
3
2
2
6
6
Торт &quot;Ящик ягод&quot; готовят из медовых коржей
Торт "Ящик ягод" готовят из медовых коржей
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1458
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2079
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3384
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 810
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1467
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1305
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
понедельник, 06 января 2020 05:21

Котлеты из свинины обматывают пышным тестом

  Комментировать

— Готовлю котлеты в тесте, чтобы не думать, что подать на гарнир, — рассказывает Ольга Бужер, 48 лет, из поселка Старая Выжевка Волынской области. — Их удобно брать на огород для перекуса или когда пасем стадо.-

Перекручиваю 800 граммов свинины с тремя зубчиками чеснока, луковицей и тремя кольцами молодого кабачка. Он делает фарш мягче. Насыпаю по пол чайной ложки перца и соли. Фарш перемешиваю и отбиваю об доску или бью кулаком, чтобы смесь насытилась кислородом. Котлеты выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекаю 15 минут в разогретой духовке.

Для теста развожу чайную ложку сухих дрожжей и столовую ложку сахара и 40 миллилитрами молока. Добавляю три столовые ложки муки, перемешиваю. Накрываю полотенцем и оставляю на 15 минут.

Просеиваю полкилограмма муки. Вливаю стакан теплого молока, дрожжи, пол чайной ложки соли, 150 граммов маргарина. Тесто должно быть гладкое. Оставляю на час, чтобы подошло и увеличилось в два-три раза. Раскатываю и нарезаю тонкие полосы шириной 4 сантиметра и длиной 20.

— Обматываю тестом котлету и выкладываю на противень, чтобы кончик был внизу. Так полоска не раскрутится во время запекания. Жду минут 15 — котлеты в тесте должны выстоятся. Взбиваю желток и смазываю им булки. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Котлеты не вытягиваю сразу на стол. Перекладываю на решетку, чтобы равномерно остыли. Так останутся пышные и не опадут.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Котлеты из свинины обматывают пышным тестом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути

Самое читаемое
&quot;Смотрели &quot;Квартал 95&quot; и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее&quot; - освобожден политзаключенный
"Смотрели "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный Просмотров: 38845
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 15426
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 12762
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
11
 Просмотров: 10503
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни
Астропрогноз на январь: кому повезет с финансами, а кому в личной жизни Просмотров: 8307
Еда
Заливное "На дне морском" подают в бокалах
Заливное "На дне морском" подают в бокалах Просмотров: 45
Гусиную тушку обкалывают маринадом
Гусиную тушку обкалывают маринадом Просмотров: 423
Бант на салат "Подарок" вырезают из моркови
Бант на салат "Подарок" вырезают из моркови Просмотров: 99
Житомирскую кутью замешивают на вине
Житомирскую кутью замешивают на вине Просмотров: 180
В мандариновую настойку кладут цедру и сахар
В мандариновую настойку кладут цедру и сахар Просмотров: 18
Больше всего комментируют
53
Русскоязычным телеканалом на Донбассе будут развеивать мифы кремлевской пропаганды
13
В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
4
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
3
В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани
2
Хафтар объявил в Ливии мобилизацию
Голосов: 943
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua