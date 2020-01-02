Котлеты из свинины обматывают пышным тестом

— Готовлю котлеты в тесте, чтобы не думать, что подать на гарнир, — рассказывает Ольга Бужер, 48 лет, из поселка Старая Выжевка Волынской области. — Их удобно брать на огород для перекуса или когда пасем стадо.-

Перекручиваю 800 граммов свинины с тремя зубчиками чеснока, луковицей и тремя кольцами молодого кабачка. Он делает фарш мягче. Насыпаю по пол чайной ложки перца и соли. Фарш перемешиваю и отбиваю об доску или бью кулаком, чтобы смесь насытилась кислородом. Котлеты выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекаю 15 минут в разогретой духовке.

Для теста развожу чайную ложку сухих дрожжей и столовую ложку сахара и 40 миллилитрами молока. Добавляю три столовые ложки муки, перемешиваю. Накрываю полотенцем и оставляю на 15 минут.

Просеиваю полкилограмма муки. Вливаю стакан теплого молока, дрожжи, пол чайной ложки соли, 150 граммов маргарина. Тесто должно быть гладкое. Оставляю на час, чтобы подошло и увеличилось в два-три раза. Раскатываю и нарезаю тонкие полосы шириной 4 сантиметра и длиной 20.

— Обматываю тестом котлету и выкладываю на противень, чтобы кончик был внизу. Так полоска не раскрутится во время запекания. Жду минут 15 — котлеты в тесте должны выстоятся. Взбиваю желток и смазываю им булки. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Котлеты не вытягиваю сразу на стол. Перекладываю на решетку, чтобы равномерно остыли. Так останутся пышные и не опадут.