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понедельник, 27 июля 2020 05:21

Каре из телятины подают под малиново-винным соусом

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— Каре из телятины — деликатес. Это биток на кости. Готовится быстро, ведь мясо молодое, — рассказывает Александра Кулик, 51 год, шеф-повар итальянского ресторана "Капулетти" в Ривне. — Подаем с малиновым соусом. Ягода для этого мяса идеальная. Имеет сильный аромат и вкус с кислинкой. Чтобы не было зерен на зубах, соус перетираю через сито.

Смешиваю треть стакана мясного бульона и полстакана красного сухого вина. Добавляю по стакану малины и апельсинового сока. Сыплю чайную ложку сахара и кипячу 4-5 минут на маленьком огне. Добавляю столовую ложку бальзамического уксуса, пересыпаю солью с черным молотым перцем. Через минуту выключаю огонь и оставляю на 20 минут в теплом месте. Можно добавить тертый свежий корень имбиря. Разбавит ягодный вкус. Взбиваю смесь блендером, должно получиться жидкое пюре. Затем перетираю через сито.

400 граммов телятины приправляю солью по вкусу, тремя измельченными зубчиками чеснока и 5 столовыми ложками масла. Оставляю на 15 минут мариноваться. Обжариваю каре по 5 минут с каждой стороны, чтобы образовалась корочка. Кладу на большую плоскую тарелку. Поливаю соусом.

Малина раскрывает вкус не только телятины, но и утки.

Две грудки или два бедрышка натираю солью и перцем. Делаю надрезы крест-накрест и обжариваю на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Перекладываю на противень и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут. Взбиваю блендером 100 грамм клюквы и 200 граммов малины. Перетираю через сито и выкладываю в сотейник. Грею на среднем огне. Добавляю стакан красного вина, столовую ложку масла и чайную - муки. Они загущают соус. Варю на слабом огне до уменьшения объема в два раза. Поливаю этим утиные грудки или бедрышки и запекаю еще 5 минут.

Курятина тоже очень вкусная с малиновым соусом. Его разбавляю лимоном и мятой. Чтобы блюдо не напоминало десерт, нужна горчица.

Разминаю в пюре 4-5 столовых ложек малины. Добавляю столовую ложку лимонного сока, по чайной ложке меда и горчицы в зернах. Этой смесью заливаю куриное филе и мариную 2 часа. Выкладываю перетертые ягоды в форму для запекания, на эту подушку — филе. Посыпаю половиной чайной ложки тимьяна и свежей мяты. Пеку при температуре 180 градусов 20 минут. Подаю к спагетти из твердых сортов или к картофельному пюре.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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