Какао-ликер готовят на сгущенном молоке

- Мы уже хоть и выросли, все равно пьем в семье какао. Только не с молоком, а с водкой. Делаю густой ликер, который медленно пьянит, - рассказывает Лилия Неклюдова, 52 года, из Запорожья.

Смешивает в кастрюле стакан воды, 100 г сахара и 5 ст. л. какао. Доводит до кипения. Уменьшает огонь и варит 5 мин., постоянно помешивая. Снимает с огня и охлаждает до комнатной температуры. В сироп добавляет 0,5 ч. л. ванильного сахара и 0,5 л водки. Все переливает в бутылку и встряхивает. Закрывает крышкой и ставит на 10 дней в темное место. Встряхивает раз в сутки.

Процеживает ликер через два слоя марли. Наливает 200 г сгущенного молока. Перемешивает и закрывает. Оставляет напиток в холодильнике на четыре дня для стабилизации вкуса.