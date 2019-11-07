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понедельник, 11 ноября 2019 06:20

Какао-ликер готовят на сгущенном молоке

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- Мы уже хоть и выросли, все равно пьем в семье какао. Только не с молоком, а с водкой. Делаю густой ликер, который медленно пьянит, - рассказывает Лилия Неклюдова, 52 года, из Запорожья.

Смешивает в кастрюле стакан воды, 100 г сахара и 5 ст. л. какао. Доводит до кипения. Уменьшает огонь и варит 5 мин., постоянно помешивая. Снимает с огня и охлаждает до комнатной температуры. В сироп добавляет 0,5 ч. л. ванильного сахара и 0,5 л водки. Все переливает в бутылку и встряхивает. Закрывает крышкой и ставит на 10 дней в темное место. Встряхивает раз в сутки.

Процеживает ликер через два слоя марли. Наливает 200 г сгущенного молока. Перемешивает и закрывает. Оставляет напиток в холодильнике на четыре дня для стабилизации вкуса.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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11
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