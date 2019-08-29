Из 10 килограммов салаки получается 40 банок тушенки

63-летняя Ольга Коновалова из Черкасс делает консервы из салаки. Из 10 кг рыбы получается 40 пол-литровых банок.

- Консервы делаю на двоих с соседкой Валей. Тратим на это день. Утром едем на оптовую базу за салакой. Там килограмм стоит 25 гривен. В магазинах брали, но там дороже. И уже перемороженная. А на базе продавцу приносят из рефрижератора или холодильной камеры. Выбираем мороженую "плашку" с крупной салакой. Весит 10-12 килограммов, - рассказывает Ольга Ивановна.

Мороженую салаку замачивают в соленой воде, чтобы быстрее растаял лед. Перемывают и перечищают.

- Отрезаем головы, хвосты и удаляем кишки. Молоки или икру оставляем. Рыбу надо еще раз помыть от крови. Затем можно поджарить в муке. А можно без муки запечь в духовке. Так быстрее. Выложил на противень и не надо стоять у плиты, - продолжает.

Чистые пол-литровые банки и помытые металлические крышки следует простерилизовать. На 10 кг рыбы надо по 3 кг моркови и лука, 10 ст. л. соли, 8 ст. л. сахара, масло, черный перец горошком и душистый, лавровый лист. Морковь следует потереть на крупную терку, лук порезать кубиками. Поджарить на масле.

- В сковороду, как поджарится морковь и лук, всыпаем понемногу муки. Томатную пасту бросаем на глаз. По несколько столовых ложек на сковороду. А потом ссыпаем в кастрюлю и добавляем соль с сахаром, немного воды, чтобы получилась жидкая подливка. В подготовленные банки помещается по 14 рыбин. Выкладываем "солдатиками". Одну - вверх, вторую - вниз, третью опять вверх. Вбрасываем по лавровому листу, несколько горошин черного перца и по одной душистого. В конце заливаем подливкой, чтобы было на два пальца не доверху. Закатываем ключом, закрепляем зажимами и ставим в автоклав. Тушится 2,5 часа. Зимой вкусно к пюрешке, - говорит Ольга Ивановна.

Диктует рецепт консервы из салаки в масле. На 1 кг рыбы нужно взять морковку, две луковицы, растительное масло, соль по вкусу, лавровый лист, перец горошком и душистый, лавровый лист.

- По этому рецепту готовила в мультиварке. Но планирую сделать на зиму. Тоже получается вкусно. Рыбу я не жарила, только морковь и лук немного. Почистила и сложила слоями в скороварке, перекладывая луком и морковью. На этот раз морковь терла на "корейскую" терку. А лук порезала полукольцами. Добавила специи, соль, сахар, масло и налила полстакана воды. Включила на режим "тушение рыбы". В моей автоматически выставляется 20 минут. Я добавляю еще 10, - говорит Ольга Коновалова.