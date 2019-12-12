Имбирный напиток настаивают на апельсинах

49-летняя Тамара Савагирова из поселка Онуфриевка Кировоградской области создала собственный рецепт имбирной настойки.

- У меня была бутылка водки, а в холодильнике завалялся корень имбиря. Для аромата добавила апельсины. Настойка вышла сладкая, с легкой перчинкой.

Очищенный корень имбиря длиной 5 см нарезает тонкими кольцами и кладет в банку. Добавляет полстакана меда и 700 мл водки. Натирает на мелкой терке цедру двух апельсинов. Напиток оставляет на неделю в темном прохладном месте.

- Каждый день встряхиваю бутыль. Процеживаю через сито. Выжимаю сок из трех апельсинов. Перемешиваю и закрываю банку крышкой. Ставлю в прохладное место на четыре дня. Если постоит дольше, будет вкуснее. Затем напиток процеживаю, разливаю в бутылки. Храню в темном месте.