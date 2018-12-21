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понедельник, 24 декабря 2018 07:50

Гуся начиняют кислыми яблоками

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- На Новый год буду запекать гуся. Готовила такого ​​неделю тому назад. Вышел нежный, - говорит 41-летняя Инна Рыбакова из Черкасс. - Думала, запечь кусок ветчины, но вычитала в журнале, что нельзя на Год свиньи делать из нее блюда.

Моет тушку гуся. Прокалывает мясо в нескольких местах вилкой, чтобы лучше пропиталось приправами.

- Чтобы тушка не была жесткая и жирная, срезаю с нее жир. Больше всего его - на шее и брюшке.

Измельчает четыре зубчика чеснока. Смешивает его и 150 мл майонеза. Натирает тушку и посыпает 1/3 ч. л. соли. Перемешивает по 1 ч. л. молотого перца и тертого имбиря, по 1/2 ч. л. кари, куркумы и кориандра. Натирает приправами гуся. Берет 100 мл воды и 20 мл яблочного уксуса. Заливает тушку.

- Маринад можно сделать винный. Смешать 50 миллилитров белого вина, столовую ложку меда, по чайной ложке горчицы, тертого корня имбиря и измельченного чеснока. Для аромата порезать одну-две веточки свежего розмарина.

Ставит мариноваться на ночь в холодильник. За это время мясо пропитается ароматами и станет мягче.

- Я пекла гуся целиком, потому что был небольшой. Хорошо поместился в гусятницу. На противне мясо пересыхает.

Начиняет гуся черносливом и яблоками. Берет кислые, чтобы давали больше сока и убирали жирность мяса. Разрезает два яблока, вырезает сердцевину и нарезает ломтиками толщиной до 3 см. Режет 300 г чернослива. Начиняет этим гуся на две трети. Сшивает нитками и скрепляет деревянными шпажками. Заливает гуся литром светлого пива. Запекает под крышкой при температуре 180 ° С 2,5 ч. По мере выкипания пиво подливает, чтобы покрывало мясо.

- От пива блюдо не приобретает алкогольный вкус. Только привкус хмеля. Крышку периодически снимаю, чтобы вышел лишний пар.

Проверяет ножом: если вытекает прозрачный сок - мясо готово.

- После выключения духовки, гусятницу сразу не достаю. Должно постоять 10-15 минут. За это время делаю ягодный соус.

Смешивает по стакану красного вина, воды и 200 г мороженой вишни. Кладет палочку корицы. Оставляет кипеть на медленном огне, пока жидкость не уварится в три раза. Тогда вынимает корицу, а соус взбивает блендером до однородности. Поливает им блюдо перед подачей на стол.

На новогодний стол не стоит ставить картошку

- Меню в новогоднюю ночь 2019 должно быть из мяса. На стол не стоит ставить картошку, рис, белую рыбу, свежие капусту и огурцы. Если хотите картошки, запеките в мундире, - говорит астролог Елена Максимова из Харькова. - Шампанскому, оливье, винегрету - скажите нет. Не можете обойтись без салата - покрошите его крупно. Заправляйте оливковым маслом, а не сметаной или майонезом.

Красные икра и рыба - изюминка стола. Никаких пирожных, желе, киселя. На десерт - орехи, сухофрукты, черный шоколад. Из напитков следует выбрать водку, коньяк и крепкие коктейли. Избегайте вина и ликеров.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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