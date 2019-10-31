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понедельник, 04 ноября 2019 05:30

Грушевый ликер сдабривают миндалем

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— Грушу на зиму не консервирую, а делаю ликер, — рассказывает 39-летняя Оксана Андрущенко, из села Ничипоровка Яготинского района Киевской области. — Миндаль в этом напитке незаменим. Его надо немного.

1,5 кг груш режет кубиками и вырезает сердцевину. Высыпает фрукты в банку. Добавляет стручок ванили, две почки гвоздики и 30 г толченого миндаля. Наливает 1,5 л водки и перемешивает. Накрывает крышкой и настаивает две недели в теплом темном месте. Раз в два дня взбалтывает.

— Не всыпаю сахар. Он хорошо не растворится. Лучше сварить сироп.

Смешивает 1 л воды и 1 кг сахара. Варит густой сироп и охлаждает до комнатной температуры. Процеживает ликер через марлю и смешивают с сиропом. Напиток разливает в бутылки и настаивает два месяца в темном месте.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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