Грушевый ликер сдабривают миндалем

— Грушу на зиму не консервирую, а делаю ликер, — рассказывает 39-летняя Оксана Андрущенко, из села Ничипоровка Яготинского района Киевской области. — Миндаль в этом напитке незаменим. Его надо немного.

1,5 кг груш режет кубиками и вырезает сердцевину. Высыпает фрукты в банку. Добавляет стручок ванили, две почки гвоздики и 30 г толченого миндаля. Наливает 1,5 л водки и перемешивает. Накрывает крышкой и настаивает две недели в теплом темном месте. Раз в два дня взбалтывает.

— Не всыпаю сахар. Он хорошо не растворится. Лучше сварить сироп.

Смешивает 1 л воды и 1 кг сахара. Варит густой сироп и охлаждает до комнатной температуры. Процеживает ликер через марлю и смешивают с сиропом. Напиток разливает в бутылки и настаивает два месяца в темном месте.